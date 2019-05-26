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竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

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竹科宿舍爆幽靈清潔工 委外廠商主管4年詐領652萬

2019-05-26 16:44聯合報 記者張雅婷╱即時報導

竹科管理局委外清潔公司「優派人力」於2012年到2015年間得標竹科單身宿舍清潔工作，一名賴姓主管負責人力調度，在管理期間，趁竹科管理局不查，與張姓男同事一同合作，透過人頭浮報的方式詐領薪資，4年來不法所得高達652萬元，被檢舉後，新竹檢調發動調查揪出這夥詐欺工資集團，新竹地院依共同詐欺及偽造文書判賴1年8月徒刑，緩刑5年。

竹科管理局將員工單身宿舍委外清潔，2012年到2015年均由優派人力負責清潔，優派人力指派賴男到竹科擔任管理主任，負責調度人力清潔，4年標案近7千萬元，賴男發現，宿舍的固定發放薪資中，仍不足26名員額，於是夥同同事張男詐領薪資，找了8人充當10棟單身宿舍的清潔人員人頭，偽造值勤簽到表，將資料呈報至優派人力，最後向竹科管理局請款。

檢調單位發現，這8人每月請領到2萬2千元的薪資後，再上繳1萬6千到1萬7千給賴男，時間長達4年之久，即使每人僅分得數千不等的人頭費，仍甘願繼續做。直到事後遭檢舉，才東窗事發。

法官認為，賴、張2人是優派公司2012年到2015年派駐竹科的承辦人員，2人竟共同偽造簽名，向竹科申領薪資，人頭再將薪水交給賴男，實有不該。其中，賴男在偵查時繳出20萬元不法所得，其餘共犯均繳回數萬不等的贓款。新竹地院法官依共同犯行使偽造私文書罪、3人以上共同犯詐欺取財罪，判處8月及1年4月，合併執行1年8月，緩刑5年，並沒收212萬元不法所得；張男也遭依共同犯行使偽造私文書罪及3人以上共同犯詐欺取財罪，判7個月及1年3月，合併執行1年6月。緩刑4年。

法官認為，其餘8人都因非管理職，且錢都交給賴、張2人，犯罪所屬不多，且8人均坦承犯行，因此依刑法59條酌減其刑，判處6月到8個月，均緩刑，同時沒收不法所得。

竹科管理局委外清潔公司「優派人力」於2012年到2015年間得標竹科單身宿舍清潔...
竹科管理局委外清潔公司「優派人力」於2012年到2015年間得標竹科單身宿舍清潔工作，4年來不法所得高達6百餘萬。記者張雅婷／翻攝
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薪資詐欺宿舍竹科
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