海陸上士不滿領導暴打上尉 判6月得易科18萬元確定

2019-05-26 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



海軍陸戰隊楊姓前上士因出拳毆打郭姓上尉，遭判6月徒刑，易科罰金18萬元定讞。圖非當事人。 示意圖／軍聞社資料照 分享 facebook

海軍陸戰隊楊姓前上士遭控去年3月間，涉出拳毆打郭姓上尉的後腦杓、腳踹尾椎，郭氣得向部隊反應，海陸指揮部事後將楊函送法辦，不過他堅稱沒有打人，一審依其他在場軍人證詞，依犯「陸海空軍刑法」強暴上官罪判刑，高雄高分院則改判6月徒刑，易科罰金18萬元定讞。

判決指出，楊姓上士（約33歲）案發時服役於海陸登陸戰車大隊運輸車中隊，郭姓上尉則是海陸指揮部眷服組上尉眷管官，為不同建制單位，無職務上隸屬關係；若是「戰時」對長官施暴最重可處死，對上官施暴則可處1年以上7年以下徒刑。

據了解，楊姓上士2015年間曾對部隊其他長官涉恐嚇，經檢方緩起訴確定，今年他開設Youtube頻道「國軍好棒棒」，目前已有9支影片，除為此件衝突案喊冤，也批評不少軍中事情。海軍陸戰隊今年2月表示召開人事評議會，將楊姓上士予以撤職處分，楊後來也於影片中表示「心情無比輕鬆」、「我的餘生致力於為軍冤事件發生」。

全案發生於去年3月19日下午3點多，楊姓上士等官兵在高雄左營區合群新村執行勤務，郭姓上尉眷管官正好去巡查，不料楊卻出拳毆打郭的後腦杓、用腳踹尾椎，造成郭的頭部外傷併後枕部鈍挫傷。

法官查出，楊姓上士疑與郭姓上尉共事期間不滿意領導方式，才會施暴。不過楊審理時辯稱，當時郭向他打招呼，雙方沒有肢體接觸。

法官認為，案發在場的林姓男子證實，郭姓上尉剛和楊打招呼後，楊就動粗，且郭姓上尉當天下午3點46分前往國軍高雄總醫院左營分院接受診療，向醫師稱遭毆打的方式，與傷勢都吻合，認定楊確實有對上官施暴，痛批楊也是領導幹部，本來就應以身作則服從軍中領導統御，只因細故就對上官施暴，嚴重損及部隊團結、長官領導威信。