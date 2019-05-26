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假觀光、真陪酒 越南妹鑽「新南向」漏洞遭逮

2019-05-26 11:27聯合報 記者賴香珊╱即時報導

移民署南投專勤隊昨會同轄內警察機關機動臨檢大型美容護膚、按摩店等場所，竟在南投縣草屯鎮某休閒館查獲2名逾期停留的越南觀光客在坐檯陪酒，訊後，連同逃逸非法打工的外籍移工2名和非法雇主2名，共計6人今均依法送辦。

移民署南投專勤隊指出，台灣人口販運問題，以性剝削和勞力剝削居多，其中不少外籍移工來台後，可能因雇主剝削、同儕影響等因素而逃逸，而國內目前合法外勞約70萬人，行蹤不明者粗估約5萬人。

另中央推動新南向政策，東南亞來台觀光人數隨之增加，但有不肖業者看準相關簽證優惠措施，「假觀光之名，行打工之實」，行程間脫逃求職，甚至跨國勾結從事色情工作，移民署也相當重視，為此加強管理外來人口在台活動狀況。

南投專勤隊表示，為遏止假觀光、濫用東南亞免簽優惠措施，從事陪酒或賣淫等與許可目的不符的非法行為，而針對轄內可疑處所展開不定期且不定點臨檢，昨果然在草屯鎮某休閒館查獲逾期停留外籍人士2名正在現場從事坐檯陪酒工作。

南投專勤隊隊長陳介章說，昨除查獲2名「假觀光、真陪酒」的越南女性，當日還查逮失聯移工2人和非法雇主2人，訊後依違反入出國及移民法、社會秩序維護法等法令究辦，另依違反就業服務法規定，對非法雇主開罰15萬元以上罰鍰。

南投專勤隊則表示，新南向政策推動是美事一樁，但遭有心人士利用簽證優惠措施，與台灣不肖業者勾結，導致假觀光之名行色情工作迭傳，也籲民眾若發現有相關不法情事，可向移民署專勤隊或轄內治安機關檢舉，警民合作共同打擊犯罪。

移民署南投縣專勤隊針對南投縣轄內大型美容護膚、按摩店或可疑場域展開不定期且不定點...
移民署南投縣專勤隊針對南投縣轄內大型美容護膚、按摩店或可疑場域展開不定期且不定點臨檢工作。圖／移民署提供
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