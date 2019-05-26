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他靠「賣現金」賺錢…行動支付風險 在陸漸漸浮現

貿易商集資950萬買比特幣 賣家拿錢開溜涉詐欺

2019-05-26 10:21聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市林姓貿易商在2個月前認識李姓男子，李在月初致電，稱友人手中持有大量比特幣欲出售，可以價差1.8萬元每枚比特幣20萬元入手，當時比特幣的市價為21.8萬元，林集資950萬元要購買47.5枚，未料李與另名黃姓男子拿走現金後，只留下10張本票與身分證，隨後逃逸無蹤，林13日報警控訴詐欺，台中市第六警分局表示，目前正通知涉案人到案說明，若涉案人在期限內未到案，將聲請拘提到案。

台中市第六警分局偵查隊表示，13日接獲林姓男子報案，稱遭李姓、黃姓男子詐欺，林指控，不久前認識的李稱有比特幣要販售，因每枚比特幣有1.8萬元價差，他認為有利可圖，在7日凌晨與李、黃二人商談後，認為可以交易，因此集資950萬元欲購買47.5枚比特幣，並相約10日交易。

警方表示，林稱11日凌晨交易時只有李現身，李當時解釋因賣家低調不願現身，只要確定金額無誤後，賣家就會把比特幣轉入指定帳戶內，並簽下10張本票與身分證質押，林還要求李提供手機定位，避免李拿錢開溜。

未料李拿走現金後，林委由助理開車透過定位系統尾隨，未料李後來關掉定位系統，讓林無法追查行蹤，林才知受騙上當，13日向警方提出詐欺告訴。

台中市第六警分局表示，全案已受理並通知李、黃二人到案說明，若二人未在時間內到案，將向地檢署聲請拘票，將二人拘提到案。

台中市林姓男子欲購買比特幣，集資950萬元，賣家卻拿錢開溜，林13日向警方提出詐...
台中市林姓男子欲購買比特幣，集資950萬元，賣家卻拿錢開溜，林13日向警方提出詐欺告訴。圖／本報資料相片
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比特幣台中市詐欺
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