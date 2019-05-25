大義滅親！ 加油站清潔工偷11萬 被父親舉報判刑

2019-05-25 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



李姓男子是身障者，2015年曾請鎖匠破壞文具店門鎖，偷走店內現金、溫泉券，3年後，又趁任職西歐加油站清潔工期間，偷走公司11萬500元；加油站長調閱監視器得知，告知李男父親報警；李男最後被士林地院依竊盜罪，判處拘役20天，緩刑2年。

判決書指出，李男是西歐加油站清潔工，卻在2018年10月23日下午6時許，竊走辦公室抽屜內現金11萬500元，得手後將其中2萬500元花掉；當晚11時許，高姓加油站長發現公司現金遭竊，調閱監視器後，得知是李男竊走，隔天便打電話給李男父親，告知此事。

李男父親馬上詢問兒子，也檢查兒子口袋，發現口袋內確實有來路不明現金，且用紅包袋裝著，隨後前往派出所報案，由警方將李男帶回所內訊問；李男坦承犯行，並交付剩下的9萬元現金。

李男父親警詢時說，因兒子是身心障礙者，當下詢問兒子是否有偷竊一事，兒子均不回應，所以才到附近派出所報案，讓警方將兒子帶回調查。

法官審酌，李男2015年就曾請鎖匠破壞一家文具行門鎖，竊取新台幣3410元及10張溫泉特惠券，如今又趁任職加油站清潔工機會，竊取加油站抽屜現金。