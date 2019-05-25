劍青檢改籲成立人事改革委員會 蔡清祥允諾

2019-05-25 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



劍青檢改今日舉辦檢察人事改革研討會，正式發表「檢察人事政策白皮書」，劍青檢改成員、台北地檢署檢察官林達呼籲法務部成立「檢察人事改革委員會」，擘劃十年改革路線，將各項改革落實法制化，才能確保政策執行。

法務部長蔡清祥在研討會最後公開回應劍青檢改的訴求，承諾將會成立正式委員會，並且盡他所能推動法制化；他非常期盼傾聽大家的聲音，並且在任內努力去推動改革。

今天三場次分別由台大法律學院教授林鈺雄、立法委員黃國昌、行政院政務委員羅秉成主持。

林達首先報告檢改六大議程，包括，二審人力總量管制、一審組織彈性多元化、調整一審人力結構為「將少兵多」、擴增法定員額及預算員額、一審派出檢察長制、檢察長任期制等。由於議題相當重要，現場討論相當熱烈。

黃國昌主持時感性地說，認為檢察官是真正能實現公平正義之人，在中研院服務時，曾經因為社會事件兩度想要轉任檢察官，但是都被同事阻止，引起全場大笑。立委柯建銘一度現身會場聆聽。

林鈺雄提到，臺灣司法環境面臨重要轉型，應如何維持檢察官的中立性及傳統，人力資源是非常重要的問題，如同民眾花費很長的時間排隊、等待就醫，只能得到短暫的服務，人民應該可以理解，檢察體系亦同，花多少人力成本，做好多少事情，巧婦難為無米之炊，不談人力無法談司法改革，就如地檢署無法支付精神鑑定費用，資源不足，效果自然無法談成，若不談人力資源，理想仍為空談。

清大科法所連孟琦教授則回應，實務運作上，德國檢察官做的事沒有臺灣檢察官多，即使如此，德國檢察官的司法負擔也已面臨相當困境，德國法官(含檢察官)協會已多次聲明其刑事司法負擔問題嚴重，原因為刑事案件繁雜性增加，致訴訟期間延長，在德國，羈押嫌犯可能因此被釋放，且案件負擔過重，使職權不起訴案件大增，甚至達到四分之一之多，而臺灣檢察官起訴比例約占４成，職權不起訴僅百分之一，她提到，台灣檢察官在人力如此艱困的情況下，仍然努力完成如此繁重的工作，應該給予充足的人力資源才對。

劍青檢改成員之一的新北地檢署檢察官姜長志、彰化地檢署檢察官陳宗元分別對一二審的業務做檢討報告。

金門地檢署檢察長洪家原參加與談，他表達支持一二審輪調立場，認為這是一個正確的方向。但他也提到，二審檢察官也要辦偵查，所以案件沒那麼少，劍青劍改白皮書的數據需要更多的詮釋。

此外，台灣高等法院法官錢建榮、台北地院法官林孟皇也都到場對應與談，從法官的角度，認為一二審勞逸不均確實是存在的，並提到二審開庭檢察官沒有案卷的情況，早就應該進行人力盤點。

與談人士林地檢署主任檢察官白忠志直言，二審調辦事歷練在其當年調檢察司辦事時，便曾負責修法，後來種種人為因素，演變成調辦事缺竟然轉為實缺，所以不僅要法制化，他也主張應該。

今日研討會是檢察界罕見盛事，不僅檢察界兩大巨頭蔡清祥、江惠民都到場全程聆聽，連北檢檢察長邢泰釗、新北檢檢察長朱兆民及宜蘭地檢署檢察長余麗貞、檢察司長王俊力也都從頭聽到尾，現場更有超過60位檢察官參與討論。

蔡清祥最後公開允諾，將成立人事改革委員會，並且盡其所能推動改革的法制化，也將盡力爭取更多的人力資源給檢察機關辦好案。羅秉成也允諾將全力支持檢察體系爭取人力資源。