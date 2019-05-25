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在台組強盜集團搶小吃店 越籍逃逸外勞遭判刑11年

2019-05-25 18:49中央社 彰化25日電

越南籍潘姓逃逸外勞103年組強盜集團，搶劫同鄉開的小吃店，之後又逃回越南。潘男日前入境台灣立即被逮捕，台灣彰化地方法院判決書指出，依強盜等罪判處潘男有期徒刑11年。

根據台灣彰化地方法院日前公布的刑事判決書指出，來自越南的潘男是逃逸外勞，曾到同鄉阮女經營的小吃店打牌賭博。缺錢花用的潘男因此夥同一樣是逃逸外勞的吳男、陳男等7人組成強盜集團，在民國103年2月蒙面持玩具手槍和開山刀前往小吃店搶劫。

當時，潘男等人抵達小吃店後，拿出玩具槍和開山刀，要求在店內的客人、阮女等人不准動，「亂動就要砍頭」，並要求交出身上的財物，搶劫了戒指、金飾、項鍊以及現金新台幣40多萬元後逃逸。事後潘男離開台灣返回越南，至於其他共犯先後被逮捕起訴及判刑。

潘男日前入境台灣立即被逮捕，法院審理此案時，潘男辯稱，他雖然認識吳男、陳男等人，但沒有和他們一起參與強盜搶劫，回越南是原本的計畫，也不曾去過小吃店，不知道為何自己的指紋會出現在小吃店。

潘男雖否認犯案，不過強盜集團指證歷歷，稱集團中的確有人犯案後就返回越南，法官採信證人證詞加上現場有潘男的指紋，認定潘男涉案，因此依刑法強盜等罪，判處潘男有期徒刑11年，全案仍可上訴。

強盜越南小吃
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