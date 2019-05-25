短褲妹偷上癮 兩度光顧店家笑著離開

2019-05-25 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



瘖啞的鍾女多次偷竊汽車美容廠內物品，偷到手離開時還笑容滿面。圖／翻攝自汽車美容廠官網 分享 facebook 穿著短牛仔熱褲的鍾女兩度偷竊汽車美容廠，店家損失現金500餘元與文具用品，氣得將店內監視器PO上網，並指女賊每次都笑著帶「紀念品」回家，雖不是貴重物品，但偷竊行為不可姑息。警方昨逮捕鍾女，發現鍾是聽語障人士，警方以紙筆書寫方式完成筆錄，鍾辯稱因抽屜未上鎖，一時興起下手行竊。

台中市台灣大道一家汽車美容廠本周三與昨天遭竊嫌多次光顧，店家憤而將監視器畫面PO上網並報警，店家發文指出，「每次都帶「紀念品」回家，雖然都不是一些很貴重的東西，但是妳這樣食髓知味，還把垃圾隨處丟我們店內，這樣的行為真的不能姑息」、「沒下雨就又跑來這看看！而且還知道要拿鑰匙去開抽屜的鎖，雖然沒有找到正確的鑰匙，是不是把這當你的遊戲間？每天開店都要提心吊膽檢查什麼東西不見了」。

台中市警局第六分局永福所所長黃俊憲今表示，昨天深夜11時許，店家陳姓女負責人的友人發現店內有竊嫌在偷抽屜內的文具用品與養生食品B群，立即通知陳女與警方。

警方到場，偷竊的鍾女已站在汽車美容店前方速食店停車場內，鍾女(34歲)開始比起手語，警方得知鍾女為聽語障人士，現場以紙筆溝通。鍾女將竊得的物品藏在速食店內角落，並稱因為見店內抽屜未上鎖，一時好奇才會打開偷竊。

警方調查，鍾女有竊盜前科，監視器畫面清楚拍下，本周三深夜11時許進入汽車美容店，在櫃檯左顧右盼，手不停拉開抽屜，竊得現金500多元後微笑離開，隔天早上8點多店家發現遭竊報警。