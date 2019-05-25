被控肇逃致人成傷而吊照 男子喊冤獲平反

2019-05-25 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



周姓男子前年8月底中午駕車行經台南市南區中華西路與新和路口左轉，致徐姓男子騎機車緊急煞車倒地受傷，周認對方自摔受傷而離開，警方依肇事致人受傷而逃逸且製單舉發，市府依道路交通管理處罰條例裁處吊照及3年不得考照，周不服提行政訴訟，台南地院認周難以認有逃逸之故意，撤銷原處分，可上訴。

判決指出，周主張並未與徐發生碰撞，是對方自己車速過快導致失控自摔受傷，才逕行離開現場，並無故意肇事逃逸的犯意。他認為，依道路交通管理處罰條例並未明訂違規人應處吊駕處分的最短及最長期間，他被裁決吊銷其駕照3年，是非常嚴厲處分，顯然不符比例原則。

台南地院調閱監視錄影畫面，並未錄到兩車碰撞畫面，因此，市府稱兩車在違規路口中央疑似發生碰撞，碰撞地點遭路口一輛由東往西行駛的水泥車遮蔽。

院方也傳喚徐出庭作證，他指出，他從中華西路由南往北，對方是在對向車道，由北往南過來要左轉新和東路，他是直行，當時他們都是綠燈，雙方並沒有直接碰撞，他是看到對方突然左轉，緊急煞車就跌倒了，手腳有瘀血及擦傷。他形容，距離對方不到2公尺，接近該車右前座位時，就跌倒了。

台南地檢署前年底審酌周無前科，犯罪情節尚屬輕微，犯後坦承犯行，且與徐就過失傷害部分達成和解，給予緩起訴處分，並應向公庫支付2萬元偵查終結。