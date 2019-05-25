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被害妄想點火釀氣爆 法官因她有思覺失調判無罪

2019-05-25 15:11聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市鄭姓女子四年前蓄意旋開瓦斯鋼瓶閥，再用打火機點火釀民宅氣爆，害自己顏面、四肢有燒燙傷，檢警據高雄市消防局火調報告，依放火燒燬住宅罪嫌起訴鄭女。然而，鄭女不斷辯稱，「不記得案發經過」，鄭父也證稱，女兒長期受思覺失調症所苦，有就醫診斷紀錄，高雄地方法院認定鄭女犯案時，出現被害妄想才想輕生，判她無罪，令她入處所施以監護1年。

鄭女與舅舅、舅媽同住一屋，卻在四年前10月31日時，將放在一樓客廳茶几旁的瓦斯鋼瓶氣閥開關轉開，讓瓦斯外洩，再點火點燃瓦斯，害民宅氣爆，現場一片慘不忍睹，沙發塑膠皮、電視機外殼全被燒熔，茶几桌板結構也被高溫燒得碳化，幸好氣爆威力不至於讓住宅主結構損壞。

同棟住戶聽聞氣爆聲響，通報高雄市消防局趕抵搶救，涉嫌縱火的鄭女也被依法送辦。

鄭女到案辯稱，有聽過父親講述過此事，但已不記得案發經過。鄭女辯護人也辯稱，鄭女受妄想型思覺失調症影響，犯案時欠缺辨識、行為能力，也就沒有責任能力。

檢方調查，鄭女案發前曾陸續在家割腕、用刀刺傷胸口，還曾從3樓高處一躍而下，送往高雄榮民總醫院急診救治，發現她出現被害意念，還有視聽幻覺等症狀，經醫院診斷，鄭女疑似有思覺失調症。鄭女在犯案那年9月22日出院，隨後在10月31日縱火，害自己顏面、右上肢、雙下肢有二度燒傷，受傷表面積占全身13%。

高雄地方法院認定，鄭女犯案時受被害妄想影響，無法分辨現實與妄想情境，深感無望才萌生自輕生念頭，判她無罪。然而，鄭女行為對他人生命財產有高度危險性，若缺乏適度治療，恐有再犯疑慮；為及早預防，法官令她持續接受精神評估、治療，並入相當處所施以監護1年，可上訴。

高雄市鄭女患思覺失調症，4年前出現被害妄想，旋開瓦斯又點火釀氣爆，高雄地方法院認...
高雄市鄭女患思覺失調症，4年前出現被害妄想，旋開瓦斯又點火釀氣爆，高雄地方法院認定她無行為辨識能力，判她無罪，但要施以監護1年。圖／報系資料照
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氣爆思覺失調症高雄市
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