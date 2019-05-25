影／大型車肇事增加 高市27日起嚴查大車違規

2019-05-25 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



大車運將要注意了！高雄市警局交通大隊發覺今年大型車輛車禍數增加，一至五月已比去年同期增加32件，交通大隊為遏止大型車肇事，下周起將針對大型車展開「大執法」，取締大車闖紅燈、違規轉彎及超速、超載等違規行為。

高雄市大寮區河堤路一段5月23日發生聯結車違規轉彎，致直行的大型重機車騎士撞上聯結車後送醫不治。車禍影像傳開，引起網友大罵大車的違規肇事行為。

據高雄市警交通大隊統計，今年1月1日至5月19日，高雄市發生大型車交通事故共1115件，比去年同期的1083件，已增加32件。警方分析，大型車轉彎時會出現內輪差及視線死角，車旁人車一旦進入大車視線死角，便容易造成傷亡。

高雄市警交通大隊為減少大型車輛事故，決定嚴加取締大型車違規行為，訂5月27日到6月10日連續2周，規劃由各分局選擇轄區交通要道及易發生交通事故路口，全市同步展開「大型車交通違規大執法」，重點取締項目包括超載、超速、闖紅燈及紅燈違規右轉，以及違反管制（禁行）規定等違規行為。