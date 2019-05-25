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偷摘農戶玉米挨罰5千元 地主：以為作農很大方

2019-05-25 12:39聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市葉姓地主將自家土地租給張姓玉米農，兩人口頭約定，田內農作物全由承租人自行採收。然而，去年初玉米收成時，葉姓地主一時嘴饞，擅自採摘11支玉米，帶回家跟自家人享用，事後僅以一通電話告知玉米農戶。張姓玉米農民得知後，勃然大怒，指控地主沒有採收權，偷摘玉米犯竊盜罪。橋頭地方法院依竊盜罪，處葉姓地主5千元罰金，得易服勞役5日。

據悉，葉姓地主將土地租給張姓玉米農，兩人合作，談妥由地主提供玉米種子，農戶負責種植、照顧，待農作收成，由農戶自行採收，「地主沒有採收權」；農戶以「期」為單位，依面積計算報酬給地主，並支付土地租金。

然而，去年1月14日正中午時，碩大玉米早已成熟，葉姓地主看了直想吃，在未經農戶同意之下，自行採摘11支玉米，回家與家人同享，事後想想，又打電話跟農戶家男主人報備，「我要留一些來吃」，但農戶聽聞後，甚是不悅，報警查辦。

葉姓地主坦承採摘11支玉米，但堅決否認犯竊盜。葉姓地主辯稱，若有意偷竊，根本不會再打電話告知，「作農事的大家都很大方」。

橋頭地檢署偵結指出，契約雙方口頭約定，葉姓地主無義務、權利採摘玉米，又在未獲得農戶同意下，任意採收農作物供己家人食用，有不法所有犯意，認定構成竊盜罪要件。

橋頭地方法院審結，葉姓地主為一己之私，任意採收農作物，罔顧農戶權益，同時也破壞契約雙方信賴關係，行為不可取，偵訊時還一再否認不法所有意圖，態度不算良好；但審酌他只是一時輕忽大意才會犯法，徒手採摘手段平和，且犯後隨即致電被害農戶，依竊盜罪處5千元罰金，得易服勞役5日，可上訴。

高雄市葉姓地主擅自採摘承租農戶的農作物，被橋頭地方法院判罰5千元，得易服勞役5日...
高雄市葉姓地主擅自採摘承租農戶的農作物，被橋頭地方法院判罰5千元，得易服勞役5日，可上訴。圖／ingimage
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竊盜偷竊農民
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