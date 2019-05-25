抗議台糖岸內養豬場 義竹鄉民撒冥紙激憤要求遷場

2019-05-25 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成東光村及周邊東榮村民困擾，台糖計劃改建現代水簾式密閉豬舍，日前辦說明會不歡而散，今天上午上百名村民頭綁布條，手拿白布條及旗幟，到畜殖場抗議，情緒激動，撒冥紙喊口號，要求遷場，台糖畜殖事業部經理楊寶賢出面鞠躬致歉，接下陳情書，在警方協調下，村民才悻悻然離去。

15日晚間在德興寺舉辦說明會，居民要求3年內遷場，豈料，20日突如其來一場暴雨，造成畜殖場異常排放大量原廢水到河川溝渠，環保局查獲認定情節重大，將依違反水污法重罰，上百名居民群情激憤，上午進香結束由往東光村長趙崇福帶領，轉往畜殖場抗爭，鄉長黃阿家及議員蔡瑋傑到場聲援，一齊喊口號，拒絕豬臭味，要求遷場。

黃阿家說，縣長翁章梁出面協調，會要求台糖高層同意遷場； 村民不斷喊口號，大批員警戒備，趙村長遞交陳情書給台糖畜殖事業部經理楊寶賢，要求依協調結論3年內遷場，楊寶賢未當場承諾遷場，只說公司會處理，台糖正著手改善臭味 。

環保局啟動早鳥夜鷹專案，在夜間及早上離峰時段加強稽查，20日夜間配合民眾陳情，當場查獲台糖岸內畜殖場異常排放大量原廢水到河川溝渠，最高可罰2000萬元，環保局說，岸內畜殖場大雨後異常排放，為高濃度養豬廢水未經處理，由原水收集溝直接溢流排放到溝渠，除要求養豬場立即停止排放，限期將溢流處封閉，避免持續汙染河川環境，影響民眾生活。