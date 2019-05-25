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花蓮竊車繞半個台灣 警跨縣合作台中逮人

2019-05-25 11:56聯合報 記者林佩均╱即時報導

曾男休假回花蓮家鄉，準備收假返回台中上班，心生歹念偷竊一輛白色吉普車代步，以為警方無法跨縣逮人，從花蓮繞半個台灣、開320公里路程回台中上班。花蓮警分局鳳川所警員通知在台中勤工所服務的好友黃宇綸，警方跨縣市合作，順利在台中逮捕曾男。

工地工人的曾男(24歲)，本月初回花蓮家鄉休假，10日準備返回台中工地工作，原本要搭乘火車，前往火車站途中，手癢拿自己的鑰匙去試開路旁停放車輛，沒想到一輛白色吉普車門應聲打開，曾貪圖方便，竊車從花蓮一路開回台中工地上班。

花蓮縣警局花蓮分局鳳川派出所本月10日受理失竊，調閱車輛行車軌跡，18日發現竊嫌的行車軌跡停留在台中，立即通知在台中市警局第三分局勤工所的好友警員黃宇綸，警方跨縣市合作逮人。

勤工所所長林俊昌今天表示，當天早上接獲鳳川所通報，黃員與巡佐何智仁、員警蘇子龍、劉學政立即調閱行車軌跡，中午11時許發現一處工地外停放遭竊車輛，員警現場埋伏，等曾男中午用餐時間離開工地，打開車門準備外出之際，員警上前逮捕。

曾男見一擁而上的員警滿臉驚嚇，謊稱車子是自己的，卻答不出車主是誰，又改口最近剛買車，前後供詞不一，最後坦承在花蓮一時貪圖代步方便竊車，警詢後將曾男依竊盜罪嫌函送。

曾男從花蓮偷竊車輛，環島半個台灣到台中工地工作，仍被跨縣合作的警方逮捕。記者林佩...
曾男從花蓮偷竊車輛，環島半個台灣到台中工地工作，仍被跨縣合作的警方逮捕。記者林佩均／翻攝
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曾男以自己鑰匙(紅色圓圈處)在花蓮偷車，環島半個台灣到台中工地工作，仍被跨縣合作...
曾男以自己鑰匙(紅色圓圈處)在花蓮偷車，環島半個台灣到台中工地工作，仍被跨縣合作的警方逮捕。記者林佩均／翻攝
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曾男從花蓮偷竊車輛，環島半個台灣到台中工地工作，仍被跨縣合作的警方逮捕。記者林佩...
曾男從花蓮偷竊車輛，環島半個台灣到台中工地工作，仍被跨縣合作的警方逮捕。記者林佩均／翻攝
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偷竊火車站
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