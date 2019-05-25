停紅燈關掉手機罰千元 法官：看一眼就有妨礙駕駛
張姓男子去年12月騎機車在台北市某路段拿出手機使用，在停等紅燈時被警攔下，依違反道路交通管理處罰條例告發，台北市區監理所裁罰1千元，張男主張他只是拿出來關機，內無SIM 卡、SD卡，時間顯示也不正常，提起行政訴訟要求撤銷罰單。但法官認為，即使這些功能都不正常，但他有看一眼直立螢幕動作，妨礙其駕駛安全，日前駁回他的請求，罰單照繳。
判決書指出，張男去年12月25日下午5時24分許，騎普通重型機車行經台北市某路段時，被大同警分局員警發現使用手機，攔下依道路交通管理處罰條例告發，台北市區監理所裁罰1000元，張男不服提起行政訴訟。
張男主張他當時是在路口外十幾公尺之路旁拿出行動電話，是在做開關機動作，並未使用手機或查看時間，因行動電話內無SIM 卡、SD卡，時間顯示也非正常，員警僅叫他拿出駕照，就令他在舉發單上簽名，員警應拿出當時之錄音錄影畫面證明當時狀況，聲明原處分撤銷。
警方向法官說明，張男經舉發機關執法員警當場攔停據以舉發，他在停等紅燈時拿出行動電話使用，自屬違反道路交通管理處罰條例第31條之1 第2 項規定之行為，且有現場違規照片可查，違規事實明確。
法官說，道路交通處罰條例第31條之1第2項規定，按機車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處1000元罰鍰。立法目的是避免駕駛人於騎駛機車之同時，因以單手握持行動電話而進行撥接或通話，均可能導致注意力分散，影響駕駛人對行車操控之注意力，一旦遭遇緊急狀況將產生無法迅速反應之危險。
法官檢視員警提供現場照片釐清，發現當時張男頭戴亮黃色四分之三罩安全帽、穿著深灰色上衣並反穿黑色外套，以手持拿行動電話大約至胸前之高度，並低頭觀看。縱使他所持行動裝置當時無SIM 卡、SD卡，時間顯示亦非正常，但有撥接、通話、數據通訊功能之行動電話裝置，有手持該手機裝置之螢幕直立觀看，看一眼也足以妨礙其進行車輛操作控制及疏於注意車輛行進及車前狀況之變換，妨礙其駕駛安全。
留言