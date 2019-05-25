停紅燈關掉手機罰千元 法官：看一眼就有妨礙駕駛

2019-05-25 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



張姓男子去年12月騎機車在台北市某路段拿出手機使用，在停等紅燈時被警攔下，依違反道路交通管理處罰條例告發，台北市區監理所裁罰1千元，張男主張他只是拿出來關機，內無SIM 卡、SD卡，時間顯示也不正常，提起行政訴訟要求撤銷罰單。但法官認為，即使這些功能都不正常，但他有看一眼直立螢幕動作，妨礙其駕駛安全，日前駁回他的請求，罰單照繳。

判決書指出，張男去年12月25日下午5時24分許，騎普通重型機車行經台北市某路段時，被大同警分局員警發現使用手機，攔下依道路交通管理處罰條例告發，台北市區監理所裁罰1000元，張男不服提起行政訴訟。

張男主張他當時是在路口外十幾公尺之路旁拿出行動電話，是在做開關機動作，並未使用手機或查看時間，因行動電話內無SIM 卡、SD卡，時間顯示也非正常，員警僅叫他拿出駕照，就令他在舉發單上簽名，員警應拿出當時之錄音錄影畫面證明當時狀況，聲明原處分撤銷。

警方向法官說明，張男經舉發機關執法員警當場攔停據以舉發，他在停等紅燈時拿出行動電話使用，自屬違反道路交通管理處罰條例第31條之1 第2 項規定之行為，且有現場違規照片可查，違規事實明確。

法官說，道路交通處罰條例第31條之1第2項規定，按機車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處1000元罰鍰。立法目的是避免駕駛人於騎駛機車之同時，因以單手握持行動電話而進行撥接或通話，均可能導致注意力分散，影響駕駛人對行車操控之注意力，一旦遭遇緊急狀況將產生無法迅速反應之危險。