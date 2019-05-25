失智婦不知家在哪？ 警秒認：妳是我鄰居啊

2019-05-25 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中70歲罹患失智症的李婦走到市場迷途，不斷詢問豬肉攤老闆，「我家在哪？」員警獲報到場，警員孔憲文一眼認出是與他住同棟的鄰居，當場霸氣跟另名警員說，「不用查了，她是我鄰居」，且精準說出住所地址，讓現場民眾驚呼警方的好記憶，半小時就將李婦平安送回住所。

昨天上午9時許，李婦獨自徒步逛豐原第一市場，走到一家豬肉攤卻不斷詢問老闆，「我家在哪？」老闆詳細詢問婦人細節，李婦卻一問三不知，老闆只好先請李婦到肉攤內稍坐休息，報警處理。

豐原所員警孔憲文、李岳鴻到場，孔員見到李婦馬上說，「啊！妳就住在府前街那邊啊！」精確說出李婦住所，在場民眾正訝異警員的好記憶時，孔員解說，李婦與他住在府前街同一棟出租大樓，「妳是我鄰居啊！」

眾人好奇，孔員怎麼知道李婦住在6樓？警員孔憲文解說，之前有次下班搭電梯遇到李婦，李婦在電梯內不斷詢問他，「我住幾樓？」當時他協助李婦詢問管理員，護送返家，因此對她印象深刻。