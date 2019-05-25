劍青檢改會推出「檢察人事政策白皮書」

2019-05-25 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



由基層檢察官組成的劍青檢改會，認為檢察改革刻不容緩，提出「檢察人事政策白皮書」，針對檢察機關二審人力總量管制、檢察長由一審派任等現有問題提出建議，今日將舉辦「檢察人事改革研討會」，邀請各界專家學者研議未來10年檢察改革的路線與圖像。

「檢察人事政策白皮書」共有6大議題，包括「二審人力總量管制」、「一審組織彈性多元化」、「調整一審人力結構為「將少兵多」(擴增輔佐人力) 」、「擴增法定員額及預算員額」、「一審派出檢察長制」、「檢察長任期制(職涯限六年) 」。

白皮書指出，檢察體系的人事制度，會影響檢察官的行為取向，影響案件與當事人的權益。外界批判檢察官的方式，僅在「訴訟法」(偵辦作為)及「身分法」(評鑑制度)打轉，只是頭痛醫頭腳痛醫腳，忽略「組織法」(機關人事)，所以無法正確改革，不治標也不治本，劍青檢改希望從最根本的「組織法」層面切入，全面檢視並推動改革。

劍青檢改指出，法務部長期以來，在一、二審檢察官人力資源分配上，缺乏客觀標準和理性規劃。至少出現，每年新增員額分配不均、外調人力未予盤點及填補之亂象。多年以來，均在各方哭窮、互相爭搶的角力下，「分贓」出了一個勝負，這部分應該要通盤檢討。

劍青檢改認為，由於一審檢察官不斷外逃，二審又有舊二審「萬年二審」狀況，導致一二審形成「油水分離」，一審人力資源呈現超載現象，因此二審人力應予總量管制。

研討會邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民參與，各場次主持人由行政院主管法務之政委羅秉成、立法委員黃國昌、台大法律學院教授林鈺雄擔任，檢察官林達、姜長志、陳宗元報告。