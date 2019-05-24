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超狂法拍物！染整廠欠國庫650萬 2座超大染缸下月法拍

2019-05-24 22:24聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園觀音某印染廠江姓業者因積欠營業稅、健保及各項罰緩共高達650多萬元，行政執行署桃園分署2017年3月查扣工廠內2個數噸重的大型染缸，就地保管1年多卻發現江擅自拆卸、移動，要他運至分署保管地，若仍無法繳清欠稅，預計下月4日就會法拍。

桃園分署指出，江男總共積欠營業稅、營利事業所得稅、勞保及健保欠款、勞動力發展署罰鍰，及環保局罰鍰等，一共204筆欠繳691萬6275元，扣除清償部分仍有650萬4773元。

分署前年3月1日就到工廠查扣編號H6、H7的2個鐵製染缸，但因體積過大、重量太重，無法輕易搬動，且現場還有營運跡象，經查封後就地保管，但去年底江表示經營不善，加上房東催繳租金打算歇業，就擅自把2座已查封的染缸搬去新屋朋友的倉庫囤放。

分署得知後通知江到案說明，告知他隨意移動查封物品，恐涉及刑法139條違背查封效力罪，可處1年以下有期徒刑，拘役或罰金，但評估他沒有損壞查封物，事後也找回，就要他把染缸搬移至分署用地保管。

由於染缸相當巨大，當天更是出動26噸大型吊車才能運送，這也是桃園分署首次拍賣的奇特物品，有民眾看到奇特造型，形容染缸像是毛毛蟲，建議可以作為裝置藝術，另依白鐵目前市價換算，若回收業者得標變賣或許也有能有所獲利。

桃園分署主任執行官王姝雯表示，業者如再不繳納，將在6月4日聯合拍賣時拍賣該動產，價金沖抵欠款。

桃園分署查扣2個大型染缸，業者若不繳清欠款，下月就會被法拍。圖／桃園分署提供
桃園分署查扣2個大型染缸，業者若不繳清欠款，下月就會被法拍。圖／桃園分署提供
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桃園分署查扣2個大型染缸，業者若不繳清欠款，下月就會被法拍。圖／桃園分署提供
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桃園分署查扣2個大型染缸，業者若不繳清欠款，下月就會被法拍。圖／桃園分署提供
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健保裝置藝術房東
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