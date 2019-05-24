竊4.6萬筆求職者個資 兩男分判4月和6月

2019-05-24 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



台灣宅經濟商務股份有限公司許姓負責人透過1111和104人力銀行網站徵才，明知網站帳號不能轉讓第三方使用，仍將帳號借給富邦人壽陳姓經理，導致4.6萬筆個資外洩，一度引發求職者恐慌。事後，許、陳2人雖與2家人力銀行業者達成和解，但因為法庭上矢口否認犯罪，也沒有設法彌補個資外洩的民眾權益，今天分別被新北地院依違反個資法判處4月和6月刑期，均得易科罰金。

判決指出，受害的人力銀行網站對想徵才的保險、直銷公司均有嚴格限制，僅能接受求職者主動投遞履歷，無法搜尋求職者履歷資料，也無人才查詢系統和閱覽履歷的權限，但陳姓經理為了擴大徵才，於是找上出租他辦公空間的許姓負責人幫忙，言明若願意提供帳號，可幫忙支付徵才廣告費，導致事後衍生個資外流事件。

陳男除了利用台灣宅經濟商務股份有限公司名義，也用了許男另外一家公司亞太企管股份有限公司名義查找，從2017年2月到2018年6月總共調了4.6萬筆個資。有求職者收到台灣宅經濟的徵才簡訊，但內容卻是富邦人壽在找業務，向檢調檢舉後，才讓全案曝光。

審理時，許堅稱自己是基於朋友情誼才出借公司帳號，不知道也不清楚陳會如何使用帳號。陳則辯稱自己2009年曾與104人力銀行發生過同樣情況，但當時對方未提出刑事告訴，而是以違約金賠償解決，以為這件事可以賠錢了事，並沒有想到會構成犯罪。

法院調查，許、陳的Line對話紀錄談到人力銀行反映求職簡訊問題時，許曾提及「我也刻意不想理」、「冷處理一下」等語，陳也有說「避避風頭一下」，認定2人說詞不可採。