醉漢大鬧理髮店被活活打死 法院判員工要賠254萬元

2019-05-24 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



余姓男子2年前酒後到台北市萬華區某理髮店前喧鬧，未料被吳姓店長、蔡姓店員聯手活活打死，吳一審被依傷害致死罪判刑7年6月，蔡則被判刑8年，案件仍在高等法院審理中。民事部分，余的妻子、兒女提告求償，最後以125萬元和吳達成和解，另台北地方法院日前判蔡應賠償254萬餘元，可上訴。

余男前年7月8日下午3點多到理髮店外吵鬧，蔡勸余「不要鬧了，醉了趕快回去睡覺」，事後和吳聯手對余拳打腳踢；吳還撿起余掉落的鞋拍打余的頭，蔡也出拳攻擊余的頭部，余男被打到倒地不起，兩人仍用腳踢余的頭部和胸部，最後送市立醫院和平院區急救，2個月後死亡。檢方偵查，將吳、蔡依殺人罪起訴。

法院審理時，吳、蔡承認打人，吳說「我們不認識他，沒有殺人犯意和動機」；蔡說「我是為了保護老闆才和余互毆」，都否認殺人。法院認為，余男第1次被擊倒時，有1名攤販將雙方隔開，吳、蔡一度停止攻擊，如果他們有殺人犯意的話，應會繼續攻擊余，認定2人沒有殺人犯意，改依傷害致死罪判吳7年6月徒刑、蔡8年徒刑，案件上訴，目前於高等法院審理中。

民事部分，余的妻子、兒女請求醫療費、看護費、喪葬費和精神慰撫金，而今年4月家屬和吳以125萬元達成和解；蔡抗辯稱，造成余的死亡純屬意外，案發時是因余酒醉到店內恐嚇、暴力相向，導致他一時氣憤才有的自然反應、自衛動作，他認為雙方均有責任。