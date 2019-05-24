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調查局頻傳違紀事件 蔡清祥要求加強控管

2019-05-24 19:50中央社 台北24日電

法務部調查局近來頻傳違紀事件，部長蔡清祥要求加強內部控管。調查局長呂文忠為此已提示同仁愛惜羽毛、強化保密認知、嚴禁涉入不正當場所，避免再有違紀事件發生。

調查局台南市調查處劉姓副主任涉嫌向吸金案涉案人通風報信，昨天遭高雄地檢署約談，訊後以新台幣8萬元交保；此外，高雄市調查處前鎮站副主任朱信吉與3名調查官涉足聲色場所，調查局對朱做出大過處分。

調查局今天發布新聞稿表示，部長蔡清祥對近期調查局發生多起違紀事件，引起社會重視，嚴重斲傷調查局形象，要求調查局加強內部控管。

新聞稿指出，呂文忠為免同仁努力的成果，被少數同仁的風紀案件抹殺，已提示全局同仁，調查局是執法單位，紀律是調查局的靈魂，沒有紀律就沒有工作，要求同仁應潔身自愛、愛惜羽毛，以維護機關榮譽。

呂文忠另指示各單位主管加強宣導，嚴禁接受不當飲宴及涉入不當場所，若再發生，將依規定嚴懲；此外，也應強化保密認知，不管是案件或業務上知悉之事，均應保密，不可對外透露，避免觸法。

針對立法院新通過加重酒駕罰則條款，呂文忠表示，調查局內部已新增「同車未勸阻、主管未善盡防範酒駕及拒絕酒測」等處罰規定，要求各級主管應積極宣導，達成零違規目標。

呂文忠並督促各單位主管及駐區督察，平時應多關心同仁，了解同仁生活及家庭狀況，適時協助，防微杜漸，並加強風險管理，採取有效預防措施，以免同仁再度發生違紀事件，影響機關形象。

蔡清祥酒駕立法院

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