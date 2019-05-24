女議員人美聲更美 油漆工愛上她的聲音常深夜電話騷擾

2019-05-24 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



賴姓油漆工去年聽到彰化縣美女縣議員劉惠娟上台講話後，從此喜歡上她的聲音，涉嫌經常深夜酒後用打電話給劉惠娟，聽到她一聲「喂」就掛斷，或傳送一些語意曖昧的簡訊。劉惠娟說，有時一天接到30幾通不講話的「未顯示來電」電話，造成她非常困擾，決定報警處理。

劉惠娟23日下午2點多向管區的員林市東山派出所報案，不到1小時，警方就查出「未顯示來電號碼」的手機持有人是44歲賴姓男子。她說，非常感謝警方很快查出「未顯示來電」的手機號碼和所有人，她不是想讓這名騷擾者被法辦，希望只是給他一個警惕，只要他承諾不再犯，不再騷擾她，她會原諒對方。

劉惠娟是縣議會公認的美女議員，已當媽媽，在基層跑攤時常帶笑容，讓民眾感覺很親切。她說，身為民意代表，手機和住址都是公開透明，尤其手機不能關，也不能換號碼，即使是不明的來電也要接。

劉惠娟說，剛開始接到賴男不願透露身分的問候電話，她也只能很客氣的回應，後來在深夜不斷接到不講話的「未顯示來電號碼」的電話，接了就斷，掛了又來，有時一天超過30通，從深夜打到第二天凌晨2點多，讓她無法好好睡覺休息，非常困擾。她說，最近更一再接到語意很曖昧，甚至直接騷擾的簡訊，她實在無法再忍受。

據了解，賴男坦承他不認識劉惠娟，是去年中秋節參加一場中秋晚會活動，拿到劉惠娟的名片，被她的聲音吸引，開始暗戀她，有空就會打手機問候她，有時晚上喝了酒，特別想聽到她的聲音，就打手機給她，聽到她「喂」聲音就趕快掛斷，有時控制不住，就傳簡訊向她示愛。