新竹警桃園抓到苗檢通緝犯 苗檢拒收「誰准你們送來的」

2019-05-24 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



新竹縣警方23日晚間近8點，在桃園市抓到苗栗地檢署通緝呂姓男子，警方晚間將呂姓男子移送到苗栗地檢署，卻遭當晚值日檢察官拒收，還罵警方「誰准你們送來的」、「幹嘛不送桃園，我們苗栗是比桃園小嗎？」苗栗地檢署指出，應是溝通不良問題，深入了解，這名通緝犯警方今早已送來苗栗地檢署。

據了解，這名呂姓通緝犯因公共危險1案、毒品2案，共3案遭苗栗地檢署通緝，應執行1年3月。

新竹縣警方23日晚間7點50分在桃園抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓姓男子，由於是苗栗地檢署發布通緝，新竹警方原本先問新竹地檢，竹檢回應「苗檢發布，在桃園抓到的，跟竹檢有什麼關係？」新竹縣警方先將呂姓通緝犯送到苗栗地檢署，當時晚間近10點多，未料被苗栗地檢署檢察官拒收，還說「誰准你們送來的」、「幹嘛不送桃園，我們苗栗市比桃園小嗎？」等語。

警方只好摸摸鼻子，再打電話問桃園地檢署，桃檢建議他們直接入所，警方又從苗栗開回新竹入所，今早上警方打電話問苗栗地檢署，苗檢就收了。苗栗地檢署表示，過程中應該是溝通不良有誤會，會再深入調查。

依相關規定警方抓到通緝犯，可送至緝獲地的地檢署，或是送到原發布地的地檢署，檢方不得拒收。