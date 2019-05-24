新竹警桃園抓到苗檢通緝犯 苗檢拒收「誰准你們送來的」
新竹縣警方23日晚間近8點，在桃園市抓到苗栗地檢署通緝呂姓男子，警方晚間將呂姓男子移送到苗栗地檢署，卻遭當晚值日檢察官拒收，還罵警方「誰准你們送來的」、「幹嘛不送桃園，我們苗栗是比桃園小嗎？」苗栗地檢署指出，應是溝通不良問題，深入了解，這名通緝犯警方今早已送來苗栗地檢署。
據了解，這名呂姓通緝犯因公共危險1案、毒品2案，共3案遭苗栗地檢署通緝，應執行1年3月。
新竹縣警方23日晚間7點50分在桃園抓到苗栗地檢署發布通緝犯呂姓姓男子，由於是苗栗地檢署發布通緝，新竹警方原本先問新竹地檢，竹檢回應「苗檢發布，在桃園抓到的，跟竹檢有什麼關係？」新竹縣警方先將呂姓通緝犯送到苗栗地檢署，當時晚間近10點多，未料被苗栗地檢署檢察官拒收，還說「誰准你們送來的」、「幹嘛不送桃園，我們苗栗市比桃園小嗎？」等語。
警方只好摸摸鼻子，再打電話問桃園地檢署，桃檢建議他們直接入所，警方又從苗栗開回新竹入所，今早上警方打電話問苗栗地檢署，苗檢就收了。苗栗地檢署表示，過程中應該是溝通不良有誤會，會再深入調查。
依相關規定警方抓到通緝犯，可送至緝獲地的地檢署，或是送到原發布地的地檢署，檢方不得拒收。
也有員警為將通緝犯解送歸案，所有交通工具都搭乘，甚至也有「環島」經驗，警方說，曾有員警在台北抓到澎湖地檢署執行的通緝犯，為送通緝犯到澎湖，剛好當時台北飛澎湖班機客滿，只好搭高鐵到高雄，再從高雄搭船到澎湖，將通緝犯解送歸案，員警再搭飛機回台灣，一趟路途下來，高鐵、船、飛機，大眾運輸工具都搭到了。
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