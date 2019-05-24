落漆！持刀嗆聲被奪刀 他控對方搶東西

2019-05-24 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名林姓男子因為資源回收物品擺放問題與鄰居起爭執，一怒之下，他揮舞水果刀作勢攻擊，被對方奪刀壓制後，竟反控對方搶奪，但新北地檢署調查後，全案今天不起訴處分。

檢方調查，林男被鄰居壓制後，刀隨即被奪，後來他因在過程中誤傷對方大腿，今年4月被新北地院判處有期徒刑2月，得易科罰金。判決出爐後，林男反控鄰居搶奪，指稱當初鄰居如果不搶刀，根本不會造成傷害。