工廠欠債夥同移工強盜熟人 過程猥褻遭判刑

2019-05-24 18:31 中央社 新北24日電



塑膠工廠丁姓負責人，因欠債攜帶凶器侵入住宅強盜，過程中猥褻被害人。新北地院今天判刑10年9個月，得上訴。同案被唆使的越南移工被處有期徒刑5月，得易科罰金後驅逐出境。

判決書表示，被告塑膠工廠丁姓老闆因公司經營不善欠債，找工廠的越南籍范姓移工（PHAM TUAN THA），今年1月2日下午，一起到認識的黃婦家中搜刮財物新台幣6500元。

過程中，丁男拍下黃婦裸照威脅不准報警，還予以猥褻。被害母女遭綑綁6小時後掙脫報案。警方依據，23歲的李姓女子報案指稱，她與母親在新北市樹林區龍興街家中遭人綑綁，並損失約新台幣6500元。

警方調查，被害人黃婦案發當天傍晚回家時，赫然發現兩名竊賊闖入家中。黃婦試圖抵抗，卻遭竊嫌持廚房菜刀要脅；兩名歹徒怕被熟人識破，以棉被蓋住被害人，並綑綁毆打控制行動。

被害人黃婦的女兒，也就是報案李女當天返家時，發現家門沒有關，一推開門來不及反應，慘遭歹徒持刀架住綑綁毆打。

歹徒犯案過程，拍下不雅照威脅被害母女不得報案。直到深夜兩名搶匪離開後被害人才脫困，並以電話告知家人。

判決指出，丁男因公司經營不善欠下債務，去年11月謀劃強盜案，先藉故向黃婦丈夫借用機車，偷偷複製住處鑰匙。丁男犯案時與范男戴口罩、手套，持複製鑰匙進入黃婦家躲藏等待犯案。事後警方循線逮捕兩人。

新北地院今依加重強盜罪、強制猥褻、強制罪，判丁男徒刑10年9月，其中，3個月得易科罰金9萬元，應執行有期徒刑10年6月；范男依剝奪他人行動自由罪判刑5月，得易科罰金15萬元，執行完驅逐出境，可上訴。