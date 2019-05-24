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五股鐵皮違建暗藏賭場 聯合稽查將它拆光

2019-05-24 17:17聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

蘆洲警分局上月破獲1起鐵皮屋暗藏天九牌賭場，當場查扣近40萬元賭資，新北市政府為了營造「三安」城市，在專案小組聯合稽查下，將該處違建的鐵皮屋進行強制拆除，希望能達有效剷除危害治安毒瘤的效果，也呼籲民眾如果發現賭場請立即報警，也勿將建物出租給賭場使用，以免受罰。

警方是在上月15日凌晨破獲暗藏在五股區中興路3段巷內的職業賭場，該處賭場隱身在由廢棄車體堆疊起的回收場，裡頭除了有多個大型貨櫃，還有平時賭客活動的鐵皮建築，平時每到半夜就有許多賭徒出入徘徊。

警方除了查獲38萬元賭資，還查扣現場多具天九牌、骰子等賭具，同時帶回監視器主機及現場賭客22人，同時查出是以蘇姓男子為首的3人，負責承租該處作為賭場使用，通通被依法帶回法辦。

新北市政府公共安全聯合稽查小組認為該職業賭場危害社會治安甚鉅，同時確認為違章建築，為了避免再度成為賭徒犯罪聚集地，決定執行強制拆除。

新北市政府為了打造「治安、公安、交安」違法零容忍的三安城市，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，該處違建職業賭場即會遭到拆除，警方呼籲民眾若發現賭博場所，應立即打「110」向警方報案，也不要將建物出租給賭場使用，以免成為犯罪溫床。

蘆洲警方破獲職業賭場，在專案小組的配合下，進行強力拆除。記者巫鴻瑋／翻攝
蘆洲警方破獲職業賭場，在專案小組的配合下，進行強力拆除。記者巫鴻瑋／翻攝
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蘆洲警方破獲職業賭場，在專案小組的配合下，進行強力拆除。記者巫鴻瑋／翻攝
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蘆洲警方破獲職業賭場，在專案小組的配合下，進行強力拆除。記者巫鴻瑋／翻攝
蘆洲警方破獲職業賭場，在專案小組的配合下，進行強力拆除。記者巫鴻瑋／翻攝
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賭場違建

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