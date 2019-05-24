朝日女潑精液害手部紅腫 男被依傷害罪起訴

2019-05-24 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



許姓男子將精液裝在盒子，去年見一名女子走在巷裡，先是尾隨，再打開小盒，持精液往曾女背上潑，曾女轉身聞到濃濃腥臭味，嚇得逃回家，隔日報警。士林地檢署認為許男一行為涉犯傷害、公然侮辱罪，向法院聲請簡易判決處刑，請求選擇較重的罪處罰。

起訴書指出，許男與曾姓日籍女子原不相識，2018年11月12日下午2時許，曾女獨自行走在北市士林區中山北路6段某巷弄，許男基於傷害及公然侮辱犯意，先徒步尾隨曾女17分鐘，接著突持用塑膠圓形小盒裝的不明液體，朝曾女後背潑灑，導致曾女手部紅腫。

曾女事後到轄內派出所提告，案經檢方調查曾女傷勢照片、監視器翻拍畫面，認為許男罪證確鑿。檢方表示，因朝對方潑灑液體，也涉犯公然侮辱罪，訊後將許男依傷害、公然侮辱罪嫌，向院方聲請簡易判決處刑。

檢警調查，28歲許男家住北市大同區，在士林區從事裝潢業，他警詢時就坦承潑灑的不明液體「是自己的精液」，因想模仿網路上色情影片劇情，且看到曾女一時衝動，才控制不了自己犯案。