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被控劫財又劫色 惡男反駁：要劫色也會挑年輕的

2019-05-24 14:59聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名丁姓男子因為公司經營不善，竟花1萬元雇越南籍范姓移工，一起洗劫認識多年的李姓友人妻女。此外，他還強拍對方裸照威脅不能報警，臨走前更起了色心猥褻李妻，但法庭上矢口否認犯行，辯稱當時李的女兒就在旁邊，「要挑也會挑年輕的」，結果說法未被採信，今被新北地院依加重強盜和加重強制猥褻罪判處10年刑期，另涉強制罪部分判處3個月徒刑，強制罪可易科罰金。

全案除了丁男，范姓移工因涉犯妨害自由，被判刑5月，得易科罰金。全案可上訴。

判決指出，丁男因為經濟窘困，去年11月就開始計畫侵入李姓友人家洗劫。他利用借機車代步機會複製李家大門鑰匙，又向范姓移工稱李妻是他的外遇對象，2人談判需要人手助陣，並允諾給1萬元報酬，最後選在今年1月2日犯案。

丁、范2人用棉被、外套和繩索等物綁住李妻和李的女兒後，丁再從廚房取出水果刀拍打母女身體，恫嚇2人不要輕舉妄動，隨後再示意范姓移工先離開，接著才開始洗劫財物和強拍裸照，總共得手現金6500元和1張金融卡，臨走前還摸了李妻胸部和下體。

審理時，丁男坦承行搶，但辯稱只有拿信用卡，否認有拿現金和猥褻李妻。他表示，會碰到李妻是因為現場沒有燈光，是不小心摸到的，如果真的有心要猥褻，當時李的女兒就在旁邊，我要猥褻也是猥褻比較年輕的，怎麼可能會猥褻老的。

法院調查，丁男除了伸手猥褻李妻，還曾以手機打字告訴李妻「想跟你來一砲」等語，最後是因為對方抵抗才沒有得逞。此外，丁男在警詢、偵訊和羈押庭上均坦承猥褻犯行，直到審理時才翻供，相較被害人前後口徑一致，說法最後未被採信。

丁姓男子（右2）在法庭上矢口否認犯行，辯稱當時李的女兒就在旁邊，「要挑也會挑年輕...
丁姓男子（右2）在法庭上矢口否認犯行，辯稱當時李的女兒就在旁邊，「要挑也會挑年輕的」。本報資料照片
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猥褻移工新北

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