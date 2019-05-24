5小時遭前男友性侵2次 她哭著回家找媽媽

2019-05-24 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



張姓男子以「談事情」為藉口，邀前女友到新北市住處，卻毆打她、強脫對方衣服性侵，前女友左臉頰、右小腿留下抓傷和瘀傷。女子不敢離去，張要她一同喝酒，到了凌晨5點又逼迫對方替他口交，再強行扳開她大腿強暴。女子回家後向母親訴苦，母女向新北市警海山分局報案。新北地院依2個強制性交罪判張3年6月徒刑，被害人替張求情，台灣高等法院改判他2年徒刑。

張和前女友曾交往6年，期間多次發生性關係。2017年2月6日，張以談事情為由邀前女友至住處，翌日凌晨0點時，他表明「要做愛」卻遭拒絕，氣得拉她進房、不斷掌摑，性侵得逞。張性侵時間約2分鐘。

凌晨5、6點時，張再度憑藉身體優勢強行壓制前女友於床上，要求對方幫他口交，女子拒絕並推打、腳踢，但卻遭強行扳開兩隻腿，張性侵至射精。

女子當天前往醫院驗傷，她體內的精液DNA-STR型別和張相符。新北地院認為，當天前女友並無性交之意，張卻為了私慾而用強暴手段兩度性侵，不尊重女方身體自主權，他2012年間曾犯重利罪，屬「累犯」，因此判他3年6月徒刑。

張上訴，指兩人交往時就常常有性行為，這次他坦承「錯了」，且女方也願意原諒他、不願追究，希望高院能減刑。

高院認為，刑法第221條第1項的最低法定刑為3年徒刑，如宣告3年徒刑，客觀上讓一般人覺得有「情輕法重」的感覺，因此依刑法59條規定減刑。而釋字第775號解釋也說明累犯不分情節一律加重刑度過苛，也不符憲法罪刑相當原則。

高院認為張坦承犯行，頗有悔意，被害人也多次表示不想再追究，衡量張素行、犯罪動機、目的、手段等情狀，改判2年徒刑。