親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

同婚過關後 挺同牧師：婚後生活的挑戰才要開始

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

男盜刷女友14萬躲5年被捕 老母竟哀求「放過我們全家」

2019-05-24 12:46聯合報 記者林佩均╱即時報導

曾男要求女友辦信用卡支付生活開銷，冒用女友名義盜刷14萬元，女友收到銀行寄來的存證信函才知被枕邊人背叛，曾吃軟飯不願償還，女友憤而分手並報警。曾男因案未入監服刑，躲避通緝近5年，警方上門逮人，曾母還使出苦肉計哀求警方「放過我們全家」，稱兒子照顧2老1小，是家中經濟支柱。警方反勸曾好好面對刑期，出獄後重新做人更重要。

台中市警局第三分局立德所員警鎖定轄區通緝犯，曾男(44歲)已遭偽造文書通緝近5年，員警多次訪查住家，曾母掩護兒子均稱不在家；但警方掌握情資，曾男多次在東區出沒，前天下午前往埋伏，發現曾男開門正要外出，員警立即上前逮捕。

曾母得知兒子遭捕，使出苦肉計不斷向警哭求「放過我們全家」，並稱兒子辛苦賺錢養活一家2老1小，若兒子入監服刑，一家老小生活頓失經濟支柱。

但據警方了解，曾男6年前與女友交往，要求女友支付生活開銷、辦信用卡讓自己花用，女友信任交付證件供曾辦理2家銀行信用卡，未料曾男吃軟飯行徑大開，冒用女友簽名盜刷14萬元，在外吃喝玩樂。

女友收到銀行寄來的存證信函，曾還大言不慚說自己沒錢、無法還錢，讓女友憤而分手並報警提告偽造文書，擺脫軟飯男友。

警方勸曾男面對刑期入監服刑，出獄後重心好好做人，別再讓親人傷心，警詢後將曾男依偽造文書通緝罪嫌移送。

曾男盜刷女友14萬元信用卡，女友憤而報警提告甩開軟飯男，警方上門逮捕。記者林佩均...
曾男盜刷女友14萬元信用卡，女友憤而報警提告甩開軟飯男，警方上門逮捕。記者林佩均／翻攝
分享
曾男盜刷女友14萬元信用卡，女友憤而報警提告甩開軟飯男，警方上門逮捕。記者林佩均...
曾男盜刷女友14萬元信用卡，女友憤而報警提告甩開軟飯男，警方上門逮捕。記者林佩均／翻攝
分享

通緝偽造文書

相關新聞

影／仿頭文字D炫耀甩尾這下GG了！ 他被法辦開單

2019-05-24 11:45

過彎失速害老妻死亡 子女原諒父親法院判緩刑2年

2019-05-24 11:36

「我起了壞念頭」 醫官奶茶中下藥猥褻女兵要坐牢

2019-05-24 11:26

調查局大醜聞！LINE洩漏搜索行動 台南處副主任涉瀆職交保

2019-05-24 01:03

男遭凌虐跳窗亡 房東開門成共犯

2019-05-24 00:39

健檢未發現腫瘤 男3個月後癌逝 醫師、診所判賠342萬

2019-05-24 00:39

告陳明文性騷 張花冠撤告 檢不起訴

2019-05-23 23:19

私自分裝法國瑞士進口保養品販售 負責人觸法遭起訴

2019-05-24 12:02

調查局台南副主任洩密 呂文忠：痛心、遺憾

2019-05-24 11:40

車門才開10公分！ 他害機車騎士受傷被判拘役

2019-05-24 11:27

勒斃女友載屍駕車自撞 男辯幫她自殺判10年2月刑

2019-05-24 10:31

副主任涉洩密 台南市調處：尊重司法調查

2019-05-24 09:44

獨／調查局再爆重大風紀案 台南處副主任涉洩密交保

2019-05-24 07:01

調查官齊喝花酒 前鎮站副主任遭拔官

2019-05-24 00:39

「少年殺手」廖國豪被判重刑 最快明年底能出獄

2019-05-23 23:48

車禍官司纏訟1年多 爺爺臨終遺言勸他放下

2019-05-23 21:03

影╱直播主遭情殺前男友只判15年 父親痛心：這麼狠

2019-05-23 20:07

彰銀經營權之爭 最高法院今廢棄台新金控勝訴判決

2019-05-23 18:38

台南公司老闆欠繳所得稅208萬 執行官聲請管收獲准

2019-05-23 17:50

老婦植牙種歪慘弄壞健康好牙 牙醫判賠31萬

2019-05-23 16:48

賣黑心油給強冠公司 幫忙載油的司機判刑定讞

2019-05-23 15:58

國寶集團總裁朱國榮 遭老婦控訴騙她土地、掏空龍邦

2019-05-23 14:54

張花冠不告陳明文性騷了 因「人生不必太計較」

2019-05-23 14:24

酒後「抓兔」害人滑倒腦震盪 4萬元獲和解

2019-05-23 13:43

鋸蔣中正銅像頭當尿壺 因「有還」減為6月刑

2019-05-23 13:25

兒童去刑化？別讓行政怠惰摧毀孩子童年

2019-05-23 13:23

健檢沒發現腫瘤他3個月後癌逝 診所和醫師得賠342萬元

2019-05-23 13:20

騎士鑽車縫慘摔傷 結果轎車駕駛乘客都起訴

2019-05-23 12:43

玩咖夜店一夜情懷孕 男涉拍偷裸照遭起訴

2019-05-23 12:08

遊戲餐廳變身百家樂大賭場 檢警午夜出擊扣百萬賭資

2019-05-23 12:07

黨國遺緒？廉價的吞球彈劾案 崩盤的民主法治

2019-05-23 11:44

欠繳房租還告房東強制罪 房客耍賴：要再住2個月！

2019-05-23 11:27

借200萬支票周轉賭債卻不還 徐乃麟女密友今遭判刑

2019-05-23 11:15

控告陳明文摟肩性騷擾 張花冠撤回：人生不必太計較

2019-05-23 11:04

張花冠告陳明文性騷擾不起訴 檢：當事人撤告

2019-05-23 11:04

保二小隊長送大隊長對聯挨告 檢不起訴：主管需有雅量

2019-05-23 10:43

台東縣議員郭宗益涉賄 法院判他當選無效

2019-05-23 10:36

在台破獲詐騙團 檢請越南協助查訪被害人已讀不回

2019-05-23 10:31

奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎以200萬元交保

2019-05-23 09:51
看更多

熱門文章

南科台積電5奈米18廠區再傳意外 1死1命危

2019-05-23 16:52

影／大貨車跨分隔線轉彎 直行騎士撞上不治

2019-05-23 16:16

「我知道餓的感受」街友無助蹲路旁 大車司機迴轉送便當

2019-05-23 17:20

健檢未發現腫瘤 男3個月後癌逝 醫師、診所判賠342萬

2019-05-24 00:39

健檢沒發現腫瘤他3個月後癌逝 診所和醫師得賠342萬元

2019-05-23 13:20

調查局大醜聞！LINE洩漏搜索行動 台南處副主任涉瀆職交保

2019-05-24 01:03

台女夜店喝掛 慘遭越南移工撿屍輪流性侵

2019-05-23 15:16

小狗遭潑漆 男子3刀要了朋友的命

2019-05-23 18:49

啼笑皆非！哪家航空公司紅椅印福字配黃被 她心底發毛

2019-05-23 13:56

新北汐止深夜槍擊 男雙腿中彈送醫

2019-05-24 01:56

坐爆老婆內衣竟噴油？他剪破其他3件 網驚：你完了

2019-05-24 10:02

和美水龍頭工廠大火 搶救中

2019-05-23 20:32

台中市茶館槍擊命案 兇嫌共犯竟是年僅16歲少年

2019-05-23 23:13

彰銀經營權之爭 最高法院今廢棄台新金控勝訴判決

2019-05-23 18:38

在身體寫字溝通？ 人妻醒來驚見大腿都是不雅字句

2019-05-23 14:12

影／高雄警快打出勤 女警車禍骨折送醫

2019-05-24 05:02

彰銀經營權案遭最高法院發回更審 台新金將再了解

2019-05-23 18:29

影╱男子翻牆侵入住宅 路過民眾英勇抓賊

2019-05-23 19:25

獨／調查局再爆重大風紀案 台南處副主任涉洩密交保

2019-05-24 07:01

國中女生午休時間自四樓墜落身亡 警正調查原因

2019-05-23 15:29

桃園破近年最大K他命製毒工廠 高品質製程調查員也傻眼

2019-05-24 09:54

影╱直播主遭情殺前男友只判15年 父親痛心：這麼狠

2019-05-23 20:07

男子色膽包天 伸進女子短裙襲臀還不是初犯

2019-05-23 15:35

新北汐止男子回家遭埋伏槍擊 犯嫌帶槍投案稱行車糾紛

2019-05-24 06:37

「少年殺手」廖國豪被判重刑 最快明年底能出獄

2019-05-23 23:48

老婦植牙種歪慘弄壞健康好牙 牙醫判賠31萬

2019-05-23 16:48

台南驚傳國一女生墜樓不治意外 看到的同學都嚇呆

2019-05-23 17:07

男遭凌虐跳窗亡 房東開門成共犯

2019-05-24 00:39

車禍官司纏訟1年多 爺爺臨終遺言勸他放下

2019-05-23 21:03

台南機車騎士車禍受重傷 路過醫師、護理師幫急救

2019-05-23 13:44

調查官齊喝花酒 前鎮站副主任遭拔官

2019-05-24 00:39

3陸籍釣客摸黑上草嶼釣魚 遭海巡法辦

2019-05-23 17:35

強暴害少女崩潰休學 法官批惡狼「男性思維支配女性」

2019-05-23 15:31

前女友無縫接軌 醋男起肚爛燃信號彈燒情敵

2019-05-23 18:55

桃園色魔專挑少女下手 硬上摸下體還逼做八大行業

2019-05-24 08:57

以為交到外籍美女軍官 70歲男險失金

2019-05-23 17:29

台南女童遭虐死案 女童母親表姐假帳號操縱其他人

2019-05-23 13:23

影／騎單車逆向飆速大迴轉 騎士驚：我不相信妳是大嬸

2019-05-24 12:02

影／男子開車撞警影片曝光 涉毒駕吃官司

2019-05-23 23:30

國寶集團總裁朱國榮 遭老婦控訴騙她土地、掏空龍邦

2019-05-23 14:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top