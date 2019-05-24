男盜刷女友14萬躲5年被捕 老母竟哀求「放過我們全家」

2019-05-24 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



曾男要求女友辦信用卡支付生活開銷，冒用女友名義盜刷14萬元，女友收到銀行寄來的存證信函才知被枕邊人背叛，曾吃軟飯不願償還，女友憤而分手並報警。曾男因案未入監服刑，躲避通緝近5年，警方上門逮人，曾母還使出苦肉計哀求警方「放過我們全家」，稱兒子照顧2老1小，是家中經濟支柱。警方反勸曾好好面對刑期，出獄後重新做人更重要。

台中市警局第三分局立德所員警鎖定轄區通緝犯，曾男(44歲)已遭偽造文書通緝近5年，員警多次訪查住家，曾母掩護兒子均稱不在家；但警方掌握情資，曾男多次在東區出沒，前天下午前往埋伏，發現曾男開門正要外出，員警立即上前逮捕。

曾母得知兒子遭捕，使出苦肉計不斷向警哭求「放過我們全家」，並稱兒子辛苦賺錢養活一家2老1小，若兒子入監服刑，一家老小生活頓失經濟支柱。

但據警方了解，曾男6年前與女友交往，要求女友支付生活開銷、辦信用卡讓自己花用，女友信任交付證件供曾辦理2家銀行信用卡，未料曾男吃軟飯行徑大開，冒用女友簽名盜刷14萬元，在外吃喝玩樂。

女友收到銀行寄來的存證信函，曾還大言不慚說自己沒錢、無法還錢，讓女友憤而分手並報警提告偽造文書，擺脫軟飯男友。