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影／仿頭文字D炫耀甩尾這下GG了！ 他被法辦開單

2019-05-24 11:45聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市警局烏日分局大肚派出所今天證實，34歲洪姓網友在臉書粉絲專頁PO出一段仿賽車電影《頭文字D》在山區甩尾影片，並打卡地點在《頭文字D》主場景日本群馬縣秋名山，警方經查證後，確認甩尾地點在台中市大肚區華山路。洪嫌在警詢時否認在華山路甩尾，警方詢後將他依公共危險罪嫌法辦，另外，該車未懸掛車牌，警方也一併開單告發。

警方調查，洪姓嫌犯本月11日臉書粉絲專頁上傳一段山區甩尾的影片，影片拍攝、分鏡、剪接專業，一輛未懸掛車牌的轎車在山路的下坡彎道甩尾，最終還拍到一人在開車，開車者證實是洪姓網友，打卡地點標示在「秋名山」。

警方根據這段影片，查出拍攝地點在台中市大肚區華山路，並且通知洪姓網友到案說明。洪姓網友承認轎車是他的，車子的確在華山路行駛過，但當時他把轎車借給綽號「長腳」友人，在華山路段不是他開車；影片最終出現洪嫌開車畫面，是在其他地點拍攝的，是證明轎車為他所有。

警方也發現，洪嫌在本月12日未懸掛車牌，出現在台中市大肚區華山路，依違反道路交通管理處罰條例開單告發，依《道路交通管理處罰條例》，未懸掛車牌，罰款3600元到1萬800元，並得以吊銷牌照。

警方說，華山路因屬山路，多處轉彎且陡，請駕駛人行經此路段小心慢行，並已與台中市交通局多次會勘，在華山路設置道路中線防撞桿防制。

聯合報提醒您：甩尾屬於危險駕駛，請勿模仿。

台中市警方證實，洪姓網友PO的山區甩尾影片，確認地點在台中市大肚區華山路，並將洪...
台中市警方證實，洪姓網友PO的山區甩尾影片，確認地點在台中市大肚區華山路，並將洪嫌依公共危險罪嫌法辦，未懸掛車牌也一併開單告發。圖／記者趙容萱翻攝自洪姓網友臉書
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台中市警方證實，洪姓網友PO的山區甩尾影片，確認地點在台中市大肚區華山路，並將洪...
台中市警方證實，洪姓網友PO的山區甩尾影片，確認地點在台中市大肚區華山路，並將洪嫌依公共危險罪嫌法辦，未懸掛車牌也一併開單告發。記者趙容萱／攝影
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台中市警方證實，洪姓網友PO的山區甩尾影片，確認地點在台中市大肚區華山路，並將洪...
台中市警方證實，洪姓網友PO的山區甩尾影片，確認地點在台中市大肚區華山路，並將洪嫌依公共危險罪嫌法辦，未懸掛車牌也一併開單告發。記者趙容萱／攝影
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