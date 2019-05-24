調查局台南副主任洩密 呂文忠：痛心、遺憾

2019-05-24 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



調查局台南市處府城站副主任劉明冠，涉嫌在日前搜索行動中洩密訊息給嫌犯，讓對方有充分時間足以銷毀證物，劉被高雄地檢查獲後，昨晚依瀆職罪嫌命劉8萬元交保；對此，調查局長呂文忠表示，對於劉行為非常遺憾、痛心，有關違紀部分會迅速做處理。