過彎失速害老妻死亡 子女原諒父親法院判緩刑2年
楊姓男子去年2月，開車載妻子去陽明山，行經新北市金山區台二甲線6 公里處彎道時，因車速快、轉彎弧度過大，切到對向車道，迎面撞上姜姓男子開的小客車，姜姓車上的人都受了傷，但最嚴重的反而是楊男的妻子，送醫不治死亡，基隆地方法院以過失致死，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
法院指出，被撞的姜男車上5人都受傷，已達成和解也賠償了，姜撤回告訴。但楊男的妻子則因此強烈撞擊，造成顱部及胸部創傷、多重器官創傷性損傷，送醫不治死亡，楊員警尚無確切依據證明其為犯人前，即向員警坦承其為肇事者，自首接受裁判，符合減刑。
楊男未善盡注意義務，導致車禍發生，楊妻傷重不治死亡，其所侵害者係個人法益中之最重要之生命法益，其犯罪所生損害難謂輕微。
但考量本件係偶發之過失犯，且死者與被告為結髮多年夫妻，這次車禍除造成對向車輛5人受傷，自己也受傷外，還害死結髮老妻，已屬對楊男極大懲罰。
其家屬即兩人之子女均表示體諒父親過失，其父亦受到創傷，他們願意原諒父親，兼衡被告並無前科，素行良好，經此偵審程序，及其配偶死亡之慘痛教訓後，當知所警惕，謹慎駕車，信無再犯之虞，因認本件被楊男宣告之刑，以暫不執行為當，緩刑2年，以啟自新。
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