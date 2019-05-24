過彎失速害老妻死亡 子女原諒父親法院判緩刑2年

2019-05-24 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



楊姓男子去年2月，開車載妻子去陽明山，行經新北市金山區台二甲線6 公里處彎道時，因車速快、轉彎弧度過大，切到對向車道，迎面撞上姜姓男子開的小客車，姜姓車上的人都受了傷，但最嚴重的反而是楊男的妻子，送醫不治死亡，基隆地方法院以過失致死，處拘役50日，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。

法院指出，被撞的姜男車上5人都受傷，已達成和解也賠償了，姜撤回告訴。但楊男的妻子則因此強烈撞擊，造成顱部及胸部創傷、多重器官創傷性損傷，送醫不治死亡，楊員警尚無確切依據證明其為犯人前，即向員警坦承其為肇事者，自首接受裁判，符合減刑。

楊男未善盡注意義務，導致車禍發生，楊妻傷重不治死亡，其所侵害者係個人法益中之最重要之生命法益，其犯罪所生損害難謂輕微。

但考量本件係偶發之過失犯，且死者與被告為結髮多年夫妻，這次車禍除造成對向車輛5人受傷，自己也受傷外，還害死結髮老妻，已屬對楊男極大懲罰。