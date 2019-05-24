車門才開10公分！ 他害機車騎士受傷被判拘役

2019-05-24 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市鄭姓汽車駕駛將車輛停放路邊停車格，隨後冒然推開車門，又沒立即下車關門，害一名楊姓機車騎士順向騎行時閃避不及，直接狠撞自小客車車門邊角，騎士隨車倒地、右腳受創。橋頭地方法院指出，汽車駕駛人開啟車門時，理應注意開門幅度，並迅速下車、關上車門，此案鄭姓駕駛人有明顯過失，依過失傷害罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5千元。

楊姓機車騎士前年7月27日騎行鼓山區大順一路時，撞上開啟的自小客車車門，隨即摔車，送醫救治骨折傷處，所幸無大礙。然而，楊姓騎士怒稱，肇事自小客車開門角度很大，幾乎要全開，「我還看得到駕駛的屁股跟腳」，害得他右腳直接撞上車門受傷。

鄭姓汽車駕駛人坦承有過失傷害，但自始至終都堅稱，「車門僅有開啟約10公分」。

據檢警現場勘驗，肇事自小客車僅有左前車門邊角有損壞痕跡、鈑金凹凸痕跡，除此之外並無其他車損，且員警到場也只見自小客車左前車門些許開啟。綜合判斷之下，法官認為肇事車輛車門僅些微開啟，狀況較為真實。

橋頭地方法院援引道路交通安全規則解釋，汽車臨停開啟車門時，理應先禮讓一旁人車先行，確認安全無虞才能推開車門，「開啟至可供出入幅度」，迅速下車並關上車門。鄭姓汽車駕駛人開啟車門後，因為細故仍暫停留車內、未立即下車，微微開啟的車門才會釀禍，駕駛人有疏於注意的過失。