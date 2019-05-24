「我起了壞念頭」 醫官奶茶中下藥猥褻女兵要坐牢

2019-05-24 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



擔任空軍第一聯隊中尉航空醫學官的劉姓男子，4年前在澎湖馬公基地趁年約20歲的女醫務兵打飯時，假好意沖泡奶茶並加入FM2、使蒂諾斯，讓女兵喝下後頭暈想吐、全身無力，他藉機撫摸搓揉下體和胸部，更同床側躺掏出生殖器碰觸女兵的大腿，最後女兵奮力起身回寢室，打電話給男友，案情才曝光。他一審被判刑5年4月，二審改判4年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，劉男2014年6月起擔任空軍第一聯隊醫官，和女兵是部屬關係，他2017年12月有機會和女兵一起到澎湖馬公基地醫務所值班，竟趁女兵打飯之際，將先前買好的半顆FM2、1顆使蒂諾斯摻入沖泡的奶茶中，再提供給女兵喝。

女兵飲用後全身無力，頭暈想吐，劉男見狀將女兵摻扶到醫務所的病床上休息，以按摩紓緩症狀為由，從女兵小腿處開始按摩，順勢按摩至大腿、大腿根部，更一把脫下女兵的褲子，隔著內褲撫摸陰部，再將手伸入衣服中搓揉女兵的胸部和乳頭，最後側躺在女兵身旁，以勃起的生殖器碰觸女兵的大腿、膝蓋。

女兵多次制止、閃避，劉男仍不罷手，最後女兵拉回褲子、拿毯子蓋住身體，劉男才作罷，改去醫務所拿抗組織胺藥物給女兵吃。女兵擔心藥效發作會陷入昏睡，奮而起身開車回寢室，打電話向男友哭訴，事件曝光。

劉男被調查之前，還打電話要求其他部屬從他寢室中取出威爾鋼、保險套、FM2、使蒂諾斯等藥丸，丟入馬桶內沖掉，但部屬察覺有異，將藥丸交給其他醫官辨識後，由憲兵隊查扣。劉男犯後坦承下藥，「我有起了壞念頭，如果對方真的睡著了，我可以觸摸對方」，但否認想和女兵發生性行為。