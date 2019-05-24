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副主任涉洩密 台南市調處：尊重司法調查

2019-05-24 09:44聯合報 記者邵心杰╱即時報導

高雄檢調發現，台南市處府城站副主任劉明冠日前在執行搜索時，涉嫌事先將搜索訊息洩漏給嫌犯，讓受搜索對象有充裕時間銷毀物證，雄檢昨天指揮南機站約談劉到案，訊後依瀆職罪命劉交保8萬元。台南市調處指出，尊重司法調查，如涉及刑責，待個案偵審程序告一段落，做出適當的行政懲處。

台南市調處指出，有關行政懲處部分，仍待相關調查告一段落，如涉一般風紀，未涉風紀部分，會召開考紀會議處；如涉刑責部分，會待個案偵審程序告一段落，做出適當的行政懲處。

台南市調處表示，目前調查局政風室等單位已就內部進行相關調查當中；至於劉凌晨1時才交保，市調處方面，本案已進入司法程序，尊重高雄檢調處置。

據指出，台南處本月初執行一起案件時，劉明冠先用手機通訊軟體，涉嫌事先將搜索資訊通報其中1名被告，這名被告雖早有準備，但卻百密一疏，忘了刪除手機裡面的簡訊，台南處搜索扣押這名被告的手機，發現他結識不少調查人員，手機內甚至有劉通風報信的內容，讓台南處大吃一驚，通報檢方另案偵辦。

檢方獲悉有內鬼向被告通風報信後，即以傳滅證之虞向法院聲押這名被告獲准，同時鴨子划水暗中蒐證劉洩密情事，昨天見時機成熟，指揮南機站搜索劉住居所，釐清相關案情。

台南市調查處府城站副主任劉明冠涉嫌事先將搜索訊息洩漏給嫌犯，高雄地檢署依瀆職罪命...
台南市調查處府城站副主任劉明冠涉嫌事先將搜索訊息洩漏給嫌犯，高雄地檢署依瀆職罪命劉交保8萬元，市調處表示，尊重司法調查。圖／本報資料照
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