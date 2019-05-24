獨／調查局再爆重大風紀案 台南處副主任涉洩密交保

2019-05-24 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局繼高雄市處前鎮站副主任朱信吉爆發喝花酒事件後，台南市處府城站副主任劉明冠也傳出涉及洩密給被告遭法辦，消息傳出震撼基層。

高雄地檢署發現，劉明冠前不久在台南處執行一起搜索案件前，竟事先將搜索訊息洩漏給嫌犯，讓受搜索對象有充裕時間銷毀物證，雄檢認為事態嚴重，昨天指揮南機站搜索約談劉明冠到案，訊後依瀆職罪命劉明冠交保8萬元。

這也是調查局長呂文忠上任以來，首次有調查官涉及重大風紀遭交保案件，由於朱信吉才因涉足不正當場所被記大過拔官，詎料事隔一天，又傳出劉明冠洩密遭法辦，南部2名副主任接連出事，讓調查局內部相當震驚，呂文忠已指示南機站嚴查劉明冠有無牽涉其他不法情事。

據了解，劉明冠是調查班31期，行事作風評價兩極，他早年曾有酒駕紀錄，因而影響升官仕途，後來擔任多年人審委員，替自己形象加分不少，直到去年才獲前調查局長蔡清祥(現為法務部長)拔擢，調升府城站副主任，沒想到如今卻牽扯洩密栽了大跟斗。

據指出，台南處本月初執行一起案件時，劉明冠先用手機通訊軟體，事先將搜索資訊通報其中1名被告，這名被告雖早有準備，但卻百密一疏，忘了刪除手機裡面的簡訊，台南處搜索扣押這名被告的手機，發現他結識不少調查人員，手機內甚至有劉明冠通風報信的內容，讓台南處大吃一驚，通報檢方另案偵辦。

檢方獲悉有內鬼向被告通風報信後，即以傳滅證之虞向法院聲押這名被告獲准，同時鴨子划水暗中蒐證劉明冠洩密情事，昨天見時機成熟，指揮南機站搜索劉明冠住居所，釐清相關案情。