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調查局大醜聞！南機站搜索台南處 副主任涉瀆職交保

調查局大醜聞！南機站搜索台南處 副主任涉瀆職交保

2019-05-24 01:03聯合報 記者林伯驊╱即時報導

調查局台南市調處的劉姓副主任，驚傳本月初涉嫌偵辦一起吸金案件，於調查局幹員大批人馬準備出動之際，竟疑偷用LINE洩漏消息給將被搜索的人。檢察官事後檢視扣押手機內訊息，才發覺原來當天行動早已先曝光，今天高雄地檢署指揮調查局南機站搜索南市調處，訊後以瀆職罪嫌，諭知劉8萬元交保。

據指，約50幾歲的劉姓副主任，長期任職台南市調處，原本5年前就有望升任副主任，卻涉及酒駕事件，今天他被帶回南機站、晚間再移送複訊，調查局內部早已對此議論紛紛。

據了解，檢調日前接獲情資指出「天峰公司」涉以「投資虛擬貨幣即可穩定獲利」，招募民眾投入資金買比特幣等，不料後來發不出利息遭檢舉；本月初南市調處及調查局的南部多個單位支援，分頭進行搜索，帶回10幾名嫌疑人、證人，朝違反銀行法偵辦。

當檢察官進一步檢視證物手機，查找過濾是否有吸金的相關事證，居然發現嫌疑人之一在檢調大動作出動搜索之前，和劉姓副主任有用LINE對話，劉更疑似洩漏出搜索行動的消息，讓此案衍生案外案，檢方於是另分案由南機站來追查。

檢方今天指揮南機站調查官前往南市調處，搜索劉的辦公室，並將他帶回；由於事發突然，消息迅速在調查局內部傳開，引發議論紛紛。

台南市調處劉姓副主任涉疑似洩漏搜索行動的消息，檢方今晚訊後以瀆職罪嫌諭知交保8萬...
台南市調處劉姓副主任涉疑似洩漏搜索行動的消息，檢方今晚訊後以瀆職罪嫌諭知交保8萬元。記者林伯驊／翻攝
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劉姓副主任長期任職台南市調處。圖／翻攝自Google map
劉姓副主任長期任職台南市調處。圖／翻攝自Google map
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吸金檢察官LINE

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