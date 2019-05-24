調查局大醜聞！南機站搜索台南處 副主任涉瀆職交保

2019-05-24 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



調查局台南市調處的劉姓副主任，驚傳本月初涉嫌偵辦一起吸金案件，於調查局幹員大批人馬準備出動之際，竟疑偷用LINE洩漏消息給將被搜索的人。檢察官事後檢視扣押手機內訊息，才發覺原來當天行動早已先曝光，今天高雄地檢署指揮調查局南機站搜索南市調處，訊後以瀆職罪嫌，諭知劉8萬元交保。

據指，約50幾歲的劉姓副主任，長期任職台南市調處，原本5年前就有望升任副主任，卻涉及酒駕事件，今天他被帶回南機站、晚間再移送複訊，調查局內部早已對此議論紛紛。

據了解，檢調日前接獲情資指出「天峰公司」涉以「投資虛擬貨幣即可穩定獲利」，招募民眾投入資金買比特幣等，不料後來發不出利息遭檢舉；本月初南市調處及調查局的南部多個單位支援，分頭進行搜索，帶回10幾名嫌疑人、證人，朝違反銀行法偵辦。

當檢察官進一步檢視證物手機，查找過濾是否有吸金的相關事證，居然發現嫌疑人之一在檢調大動作出動搜索之前，和劉姓副主任有用LINE對話，劉更疑似洩漏出搜索行動的消息，讓此案衍生案外案，檢方於是另分案由南機站來追查。