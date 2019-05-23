車禍官司纏訟1年多 爺爺臨終遺言勸他放下

2019-05-23 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名賴姓男子前年5月騎車行經中和區員山路，因轉彎時搶快，把直行的張姓女子撞到骨折，被新北地院依過失傷害罪判拘役2月，得易科罰金，但因75萬餘元賠償金談不攏，又衍生民事訴訟；法庭上，他表示刑事是聽從祖父臨終遺言，才會以認罪協商方式解決訟累，但張女求償的金額過高，導致遲遲無法和解。法院審理後，認定張女部分求償項目沒有依據，最後將金額降至32萬餘元。全案可上訴。

張女興訟表示自己是音樂老師，也是樂團中提琴手，而賴男撞傷的是左側鎖骨，正是演奏時支撐樂器的重要部位，雖然現在傷癒，但演奏時還是會隱隱作痛，無法持久演奏，已影響日後表演。此外，車禍造成傷疤，每天早晚面對鏡子盥洗時看到，精神上也相當痛苦，因此要求50萬元的精神撫慰金。

除了精神撫慰金，張女也提出醫療、看護、住院伙食、中藥燉補等費用，以及3個月無法工作的損失，主張賴男應賠償75萬4966元；賴男雖不爭執醫療、看護和住院伙食等費用，但質疑營養費未提出單據，不能證明有支出，並指張女前年8月10日以恢復表演，演出前應需練習時間，認為她應在6、7月就已恢復工作。

賴男表示，車禍發生後，他多次尋求和解，可是始終不能取得張女原諒，直到去年11月祖父臨終前要他學會放下，才會以認罪協商方式解決訟累。不過，張女要求的賠償金額過高，且一再變動，導致無法和解。

法院調查，賴男車禍撞傷張女是事實，但張女也確實在8月10日就恢復對外表演，張女無法工作的損失應從車禍後算到8月9日為止。另外，張女雖主張有購買土雞、鱸魚和中藥燉補，要求賴男給付營養費3萬元，但未提出單據供法院審酌，因此也被法院剔除。