彰銀經營權之爭 最高法院今廢棄台新金控勝訴判決

2019-05-23 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台新金控14年前成為彰化銀行最大股東，拿下彰銀經營權，但政黨輪替後，財政部在股東會上不支持台新金控人選，造成台新金控喪失彰銀經營權，台新金控不服向法院提告確認兩造之間的契約關係，二審判台新金控勝訴，但最高法院廢棄原判決，發回更審。

台新金控2005年以365億元，溢價114億元取得彰銀22.5％股權，成為彰銀單一最大股東，並拿下彰銀經營權。台新金控經營9年、第二次政黨輪替後，政府不再支持台新金控掌握彰銀經營權，台新金喪失彰銀經營權，2014年提起訴訟。

台新金控主張，彰化銀行2005年6月間以私募公開競標方式辦理現金增資案，發行14億股特別股，財政部當時是彰銀最大股東，為了吸引投資人參與投標，達成政府二次金改的公股整併政策，便發布新聞稿、函文表示支持得標投資人取得彰銀經營權，取得董監事過半數席次。

台新金控以365億餘元標得特別股後，未料彰銀第24屆股東會，財政部沒有支持台新金控的人選，導致台新金控沒有取得彰銀經營權，2014年提起訴訟。

財政部抗辯，新聞稿和函文並非以台新金控為要約對象，也未允諾支持台新金控取得董監事過半數席次，縱使認定雙方有契約關係存在，性質也是股東表決權拘束契約，不只對彰銀無益，也因侵害員工、其他股東權益，違反公序良俗而無效。

二審判決認為，審酌相關新聞稿、函文和雙方簽訂的協議書，認定財政部和台新金控的契約並非表決權拘束契約，應屬有效，台新金控請求確認雙方契約存在有理由，判台新金控勝訴。財政部不服2017年6月提起上訴。