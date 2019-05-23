3陸籍釣客摸黑上草嶼釣魚 遭海巡法辦

2019-05-23 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



3名陸籍釣客與船老大友人在今天清晨跑到位於金門東北方的草嶼島上釣魚，遭眼尖駐軍發現，立即通報海巡署第十二巡防區，海巡幹員隨即調派線上艦艇趕赴草嶼，會同守軍逮捕3名釣客及負責開船的蔡姓船老大，全案將依違反國安法、要塞保壘地帶法、入出國及移民法等，移送金門地檢署偵辦。

金門海巡隊分隊長張聖賢今天下午表示，在今天清晨接獲守軍通報，有3名陸籍釣客登島釣魚，隨即在8點左右出動，線上巡防艇2006艇及CP1010接獲巡防區通報到達草嶼後，發現1艘大陸籍漁船「晉O塘0123號」停泊在島邊的礁石區，海巡人員立即登船控制船老大，再與守軍聯手逮捕3名大陸籍釣客，並將人、船帶回料羅港調查偵辦。

金門海巡隊表示，經調查，51歲蔡姓船老大來自福建省晉江市圍頭村，是一時興起，邀約同村3名友人一起搭船出海釣魚，又因清晨天色未亮，誤以為草嶼是一塊大岩石，才摸黑登島釣魚，不知其行為已經觸法，被逮捕後才驚覺大事不妙，一再求情，希望海巡人員能網開一面，但因違法事證明確，海巡仍依法究辦，並查扣他們的漁船及釣具。