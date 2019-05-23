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老婦植牙種歪慘弄壞健康好牙 牙醫判賠31萬

2019-05-23 16:48聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄78歲李姓老婦3年前接受診所植牙手術，花15萬元要植3顆牙，不料牙齦卻發炎紅腫，李婦改向大醫院求助才查出有顆人工牙根「種歪」，造成另顆犬齒的牙髓壞死、牙根斷裂，老婦只能再花錢拔除，也使她怒向涂姓牙醫求償，高雄地院審理後，認定放入植體時歪斜確實有過失，判涂應賠31萬多元，仍可上訴。

李姓老婦主張，2016年4月間她去牙科診所就診，涂醫師評估後建議她接受植牙，3顆共15萬元，她答應並先付5萬訂金，但植入「植體（人工牙根）」時就感覺疼痛，涂表示是正常現象；相隔7月再做牙模，涂告知有顆植牙失敗、先做另兩顆，沒想到又發生金屬釘牙樁打歪，讓她無法咬合，牙齦劇痛。

李婦在同年12月便至國軍高雄總醫院求助，才知道是植體種歪碰觸到另顆好的牙齒，診斷出「植體異位造成左上顎犬齒牙髓壞死與牙根斷裂、另一鄰接植體周圍齒槽骨缺損」，她於是接受複雜的拔牙、齒槽脊補骨手術。李婦認為涂醫師有醫療過失，應返還原本植牙的訂金，並賠手術費、精神慰撫金等58萬元。

涂醫師辯稱，無法判斷植體、牙樁是否有碰觸到鄰接的自然牙，且已退還其中1顆植牙失敗的5萬元，李婦還是要付剩下的10萬元。

法官依函詢國軍高雄總醫院，接到函覆指李婦的上顎犬齒牙根斷裂，且植體尾端位於斷裂處，能認定涂醫師放入植體時疏未注意，沒打入正確位置，造成歪斜；造成李婦須接受複雜手術，認定醫師有過失。

法官認為，涂醫師除退還原本植牙訂金，也該負擔李婦去大醫院手術費、住院看護費、拔除健康牙齒的植牙費、精神慰撫金，共31萬7664元。

高雄78歲李姓老婦接受植牙卻疑遭「種歪」，造成去大醫院接受複雜拔除及補骨手術，向...
高雄78歲李姓老婦接受植牙卻疑遭「種歪」，造成去大醫院接受複雜拔除及補骨手術，向診所牙科醫生求償，高雄地院判賠31萬多元，可上訴。示意圖／Ingimage
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醫師手術牙齒

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