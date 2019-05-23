賣黑心油給強冠公司 幫忙載油的司機判刑定讞

2019-05-23 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



黑心油風波多年前引起恐慌，地下油商郭盈志（原名為郭烈成）購買劣質飼料油、豬油後，雇請施閔毓幫忙擔任司機運油、攙油，再販售劣質豬油給強冠公司，一審郭被判12年、施8年徒刑，二審改判郭23年6月、施2年6月徒刑，但最高法院發回更審，高雄高分院更一審去年依違反食安法、加重詐欺罪判郭19年4月、施1年8月徒刑，最高法院今天駁回施的上訴定讞，但郭的部分仍撤銷原判決發回更審。

最高法院指出，人民健康權是受到憲法保障的基本權利，且食安法修正前後都有規定，食品的定義也包含「原料」在內；從食安法修正理由可以得知，立法者認為在食品中加入低價劣質品或不可供人食用的原料，視情節論處違反食安法。郭盈志明知強冠公司購買劣質油用以製造食用油販售，仍多次提供劣質油賣給強冠公司作為原料，原判決以郭盈志未參與製造行為，就認定是製造假冒食品的「幫助犯」，有所違誤，故撤銷原判決，發回更審；至於施閔毓部分，施不服提起上訴卻未說明理由，上訴不合法，故駁回上訴定讞。

地下油商郭盈志向進威公司等上游收購劣質飼料油、餿水油及皮革油攪拌煉製；強冠負責人葉文祥、副總經理戴啟川，明知郭盈志等人販賣是來源不明劣質動物混合油、不可供人食用，仍從2014年3月起至同年9月，指示員工採購劣質油，加以精煉後混製成「全統香豬油」等產品，郭盈志共取得650萬5980元不法獲利。