台女夜店喝掛 慘遭越南移工撿屍輪流性侵

2019-05-23 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



台籍女子「小婷（化名）」去年11月和朋友到台北知名夜店喝酒，因不勝酒力醉倒，被4名越南籍男子撿屍帶回新北土城住處，慘遭輪流性侵，甚至酒醒反抗仍被硬上，直到員警獲報趕往才獲救；事件曝光後，犯案的4名男子有3人認罪，分別被新北地院依乘機性交和強制猥褻等罪判處6月到1年8月刑期。涉嫌硬上的阮姓男子則矢口否認，堅稱雙方是你情我願，但說法未被採信，最後被依乘機性交和強制性交2罪判處4年刑期。

判決指出，「小婷」去年11月14日晚間和朋友到台北信義區松壽路某夜店喝酒，因不勝酒力，在夜店內醉倒，所以成為越籍男子下手目標，最後被以半拖半拉的方式抱上計程車，帶回租屋處。獲救前，「小婷」在酒醉無法反抗之際遭3名阮姓男子性侵，酒醒又被其中一名阮姓男子硬上，躲到廁所時還被一名張姓男子強吻。

法庭上，雖然同夥都認罪，但涉嫌硬上的阮姓男子始終否認犯行。他堅稱性行為是雙方你情我願，並指女方在過程中不時叫喊「好爽」、「好舒服」等語，不過說法未被採信。

「小婷」指控，自己並不認識這些越籍男子，也沒有要和對方發生性關係的意思，自己是醒來時發現全身赤裸且佈滿咬痕才驚覺遭性侵。她表示隱約記得自己有說「好爽」、「好舒服」等語，但那些話是對方以咬胸部、大力撞擊等方式威脅，自己為避免傷害，在潛意識下說的。