台61線火燒車 被撞槽車司機救出撞人酒駕司機

2019-05-23 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞前方化學槽車，幸好槽車司機即時拉出謝男，小客車隨即被吞噬在大火中，謝男酒測值高達0.94。

和美警分局交通分隊長莊家程表示，台61線166.7公里伸港南下路段今天凌晨1時20分發生車禍，謝男(41歲)駕駛的小客車撞上前方吳姓駕駛所開的槽化車，吳男趕緊將謝男拉出車外，小客車與槽化車後方也起火。