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台61線火燒車 被撞槽車司機救出撞人酒駕司機

2019-05-23 15:12聯合報 記者林宛諭╱即時報導

台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞前方化學槽車，幸好槽車司機即時拉出謝男，小客車隨即被吞噬在大火中，謝男酒測值高達0.94。

和美警分局交通分隊長莊家程表示，台61線166.7公里伸港南下路段今天凌晨1時20分發生車禍，謝男(41歲)駕駛的小客車撞上前方吳姓駕駛所開的槽化車，吳男趕緊將謝男拉出車外，小客車與槽化車後方也起火。

伸港消防分隊據報後前往搶救，到達現場時，小客車已陷入火海，一度影響台61線通行，幸好很快就撲滅火勢，警方也將酒駕的謝男依公共危險罪送辦。

台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞...
台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞前方化學槽車，幸好槽車司機即時拉出謝男，小客車隨即被吞噬在大火中，被燒得焦黑。圖／消防局提供
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台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞...
台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞前方化學槽車，幸好槽車司機即時拉出謝男，小客車隨即被吞噬在大火中。圖／消防局提供
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台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞...
台61線彰化伸港路段今天凌晨1點多發生火燒車事故，謝姓男子駕駛的小客車由後方追撞前方化學槽車，幸好槽車司機即時拉出謝男，小客車隨即被吞噬在大火中。圖／消防局提供
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大火車禍火燒車

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