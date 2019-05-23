國寶集團總裁朱國榮 遭老婦控訴騙她土地、掏空龍邦

2019-05-23 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



國寶集團總裁朱國榮。記者王騰毅/攝影 分享 facebook

國寶集團總裁朱國榮被控入主松崗公司後，涉嫌籌組6個炒股集團，透過女性密友林桂馨擔任操盤手，涉嫌以相對成交等方式，炒作松崗股價，不法獲利1億多元；台北地檢署日前指揮調查局新北市調查處搜索約談朱國榮等40人，依違反證交法命朱國榮交保1億元；今天又有北市萬華區李姓婦人出面控訴，朱國榮假借合作開發土地，騙走她上百坪土地，並透過親友將土地炒高，再給龍邦公司，涉嫌掏空。

80多歲的李姓婦人在家屬的陪同下，今天召開記者會，控訴原本在台北市莒光路一帶有4筆近200坪的土地，2006年9月，朱國榮找她，說要合作開發土地，雙方因此簽下協議書。由於土地因債務做了抵押，朱國榮在簽完協議書，付了近4000多萬元的債務後，便將該筆土地轉手給自己旗下的恆輝不動產。

李婦的表弟劉姓男子表示，他曾向法院聲請該筆土地並未買賣，僅為信託，但法院不採納。之後在到士林地檢署提告背信，不過檢方認為，朱國榮旗下公司已付了4000多萬元，且4筆土地的價值經鑑定，不到4000萬，朱國榮等於付了該些土地的價金，賣賣成立，因此將朱國榮等人不起訴。

李姓婦人控訴，無論起訴不起訴，檢方都已認定4筆土地價值連4000萬都不到，經轉5手後，土地最後落入朱國榮旗下龍邦公司手上，價格卻高達1.5億元，顯見轉手過程相當有問題。

劉男指控，檢調對於有利於他們的事證，接不願採納，實在看不下去這樣的行為，才會告發朱國榮等人涉嫌違反證交法，全案由台北地檢署偵辦中，檢方已指揮調查局台北市調處，約談李婦到案說明。