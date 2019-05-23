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鋸蔣中正銅像頭當尿壺 因「有還」減為6月刑

2019-05-23 13:25聯合報 記者王宏舜╱即時報導

蔡丁貴(左)曾誇郭志剛「比較勇敢」。資料照片。記者蕭雅娟／攝影
蔡丁貴(左)曾誇郭志剛「比較勇敢」。資料照片。記者蕭雅娟／攝影
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台灣建國工程隊成員郭志剛前年4月帶菜刀、鋸條和榔頭到陽明公園辛亥光復樓，先拍張作勢揮砍蔣中正銅像的照片，再鋸斷銅像的頭，接著他再拿著「蔣頭」擺姿勢拍照。士林地院原依攜帶兇器竊盜罪判郭8月徒刑，台灣高等法院則以「頭部已由台北市公燈處領回」並修復等理由改判6月徒刑，還可以易科罰金。

陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像是由日本落合國際獅子會、台北市信義國際獅子會共同捐贈，並與市府在1979年12月25日建成，翌年的陽明山花季開幕日，時任台北市長的李登輝揭幕，銅像由工務局公園路燈工程管理處維護管理。

郭志剛(68歲)不滿銅像象徵威權，2017年4月21日晚上開著小貨車上山，他頭戴安全帽，連夜鋸下蔣中正銅像的頭部，在拍完一系列的照片後，把頭像帶離。

高院認為，銅像旁設有介紹立牌，載有台北市公燈處和服務電話等字樣，郭志剛理當知道銅像是有人在管理的，警方在2017年4月26日下午破案，銅像的頭確實被郭支配管領數日。

郭說，銅像頭部是台灣重要的歷史文物，他想要保留作當日「行為藝術」的紀念，帶回去洩憤、洩恨，要帶回去當「尿壺」。他又說，期待台灣趕快獨立建國，建立228事件紀念館後，再捐贈出去供展示用。高院認定郭是基於為自己不法所有之意圖竊盜。

高院認為，銅像雖然是緬懷威權的象徵物，但也是陽明公園景觀構成的一部分，也是台、日獅子會交流的歷史文物，要用哪種方式除去銅像，或是採用其他方式處理，應由相關單位討論。

而2017年12月27日公布施行的促進轉型正義條例第5條第1項規定「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之」，可見對於緬懷威權統治者的象徵物，非只有「移除」一途，還有「改名」或「以其他方式處置之」的選擇，恣意以自認足以表達對蔣中正生平不滿的方式鋸除銅像的頭，與立法者透過促轉條例所欲彰顯的法秩序價值相違背。

考量銅像頭部已由公燈處領回，而銅像特殊青銅焊接打磨、青銅焊接五金、施工架搭設搬運等項目，支出約6萬元，高院並審酌郭有意和解但因價格而談不攏，改判他6月徒刑，得易科罰金。本案仍可上訴。

台北市立中正高級中學校園內的蔣中正銅像，2017年12月同樣遭郭志剛破壞。

台北市立中正高中內的蔣中正銅像，同樣遭郭志剛破壞。本報資料照片
台北市立中正高中內的蔣中正銅像，同樣遭郭志剛破壞。本報資料照片
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蔣中正

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