健檢沒發現腫瘤他3個月後癌逝 診所和醫師得賠342萬元

2019-05-23 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



沈姓男子5年前到美兆診所做健康檢查，但醫師未從胸部X光片發現他肺部有腫瘤，他事隔2個月因胸部肋膜積水住院，才發現胸部腫瘤已達7.4公分，再隔一個月因肺癌病逝。家屬認為診所、醫師判讀錯誤，導致沈延誤治療，喪失存活機會，提告向診所、陳姓和劉姓醫師求償。台北地方法院判診所和2名醫師應連帶賠償沈的母親、妻子和兒子共342萬餘元，可上訴。

沈的家屬提告主張，沈男2014年10月28日到美兆診所做身體健康檢查，而就胸部X光的檢查報告結果，如同前兩年的報告，均記載主動脈彎曲，並沒有其他異常，但沈同年12月9日因為胸部肋膜積水住院治療，一檢查才發現有一顆7.4公分大的胸部腫瘤，且已經擴散至其他部位，沈隔年1月因肺癌病逝。

家屬事後調閱當時的胸部X光片，轉請其他醫院的醫師判讀，認為依照X光片的確可以看出肺部的病灶，且依照和信治癌中心醫院的鑑定結果顯示，第一、二年X光片看不出病灶，但第三年的X光片右胸懷疑有一處2至2.5公分的異常，有必要進一步檢查，故認定美兆診所的醫師對X光片判讀錯誤，導致沈延誤治療、喪失存活機會，要求診所和醫師賠償沈的妻子294萬餘元、兒子160萬元、母親180萬元。

美兆診所抗辯，沈第一次到長庚醫院檢查也沒有診斷出有癌症，事隔兩天再做一次檢查才發現是「轉移癌」，認為既然屬於轉移癌，已經是癌症第四期，縱使健檢能檢查出病灶，也不影響沈的存活率。另外，沈2014年健檢前也自行填寫沒有咳嗽症狀，顯示沈沒有肺癌徵兆。

診所認為，和信治癌中心醫院的鑑定結果只懷疑有異常，卻沒有說明是否為肺部腫瘤，或腫瘤是否已經第四期，加上沈的家屬也未指出診所醫師究竟哪裡判讀錯誤，認為家屬主張不足為採，請求法官駁回訴訟。

判決指出，根據和信醫院的鑑定結果指出，「第一年、第二年的胸部X光片看不出不正常的病灶存在」、「第三年X光片右胸近肺門處懷疑有一處2~2.5公分的異常，有必要繼續以X光或胸部電腦斷層做進一步檢查」、「X光穿透力是夠的」等語，足證X光片可以檢查出沈的病灶，且X光片穿透力夠，足以讓醫師判讀，但陳姓、劉姓醫師卻誤判，不符臨床醫療水準，難認符合醫療常規。