密醫執行醫療業務 新北：持續稽查已送檢方偵辦

2019-05-23 13:47 中央社 新北23日電



示意團／Ingimage 分享 facebook

新北市府衛生局今天表示，簡姓男子不具醫師資格執行醫療業務，去年9月已移送地檢署偵辦。近日持續接獲檢舉，衛生局再次前往位於板橋區某牙醫診所稽查，蒐證提供檢方偵辦。

蘋果日報今天報導，「北市植牙密醫被逮轉戰新北續撈，記者登門險遭拔牙」。

新北市府衛生局醫事管理科長楊時豪今天證實，去年8月已經接獲民眾陳情，有密醫在新北市板橋區的牙醫診所從事醫療行為，衛生局曾2度前往稽查都撲空，後來查獲簡男，全案已經移送檢方偵辦。

楊時豪表示，今年5月中旬也再度接獲檢舉表示，簡男再次從事密醫行為。衛生局稽查員再次前往板橋區某牙醫診所稽查。

他表示，簡姓男子相當謹慎，發現稽查人員前往，立即拉下鐵門拒絕衛生稽查人員進入。衛生局因為沒有搜索票，無法強行進入，只能將診所外觀拍照，相關蒐證資料繼續提供檢方偵辦。

楊時豪說，媒體報導的這件密醫案，實際上，去年兩次撲空後，去年9月已經第3次稽查時，當場查獲簡姓男子不具醫事人員資格正從事醫療業務，稽查員立即製作紀錄並將現場事證帶回處理，移送新北地檢署偵辦至今。

楊時豪表示，從事密醫行為涉嫌違反醫師法，未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬以上150萬以下罰金。

楊時豪說，簡姓男子在這件從事醫療業務的行為中，違反醫療法透過網路招攬，以預約方式讓病患上門，已經在去年12月將廣告等蒐證後，行政裁罰新台幣25萬元。不過，簡男並未繳罰款；衛生局已移送執行署新北分署執行。