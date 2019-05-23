親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

欠繳房租還告房東強制罪 房客耍賴：要再住2個月！

2019-05-23 11:27聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園吳姓男子為替老婆向邱姓女子收租金，去年9月12日多次聯繫未果，凌晨1點多報警到邱門外按電鈴、敲門，邱認為擾人清夢對吳提告強制罪嫌，但吳喊冤稱，邱硬要用押金抵扣租期違反契約，檢方認為，吳的行為和強制罪要件不符，且事發後邱也自稱要繼續再住2個月，予以吳不起訴。

邱女控訴，自己8月房租逾期未繳，吳男（41歲）多次催繳未果後，當天凌晨1點多連撥4通電話，凌晨2點又帶人到外面按門鈴，持續多達30分鐘，妨害他休憩睡眠權利、居住安寧自由。

吳辯稱，因邱欠繳房租，多次聯繫她都說要從押金扣抵，但租約已經明定不能這樣，經拒絕後邱仍堅持，後來經聯繫都找不到人，因為擔心危險才凌晨請員警陪同下到場查看，當下問警方說可以才按電鈴，不過內部都無人回應，後來邱報警他才離開。

檢方勘驗雙方LINE對話紀錄，發現吳凌晨1點多先傳訊要邱繳租金，對方回應要用押金抵，不要擾人清夢等語；另邱提供的錄影畫面中，有間歇性的長按門鈴聲，持續約2分多鐘，門外還有拍打聲音等，另吳打電話邱都未接。

檢方認為，吳前往按門鈴時間雖然並非妥適，當天在門外也無進一步對她出言打算對生命、身體及自由做侵害，與強制罪中對人施以攻擊威脅，因而致使心生恐怖心，藉此強致被害人作為或不作為的「強暴」、「脅迫」要件有別。

況且邱也自稱，事發後要繼續在那邊住2個月，因為2個月的押金還在那邊，所以要住到扣抵完再搬走，可見吳的行為客觀上並未使邱心生畏懼，偵結予以吳不起訴。

租屋示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
租屋示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
分享

相關新聞

借200萬支票周轉賭債卻不還 徐乃麟女密友今遭判刑

2019-05-23 11:15

黨國遺緒？廉價的吞球彈劾案 崩盤的民主法治

2019-05-23 11:44

控告陳明文摟肩性騷擾 張花冠撤回：人生不必太計較

2019-05-23 11:04

在台破獲詐騙團 檢請越南協助查訪被害人已讀不回

2019-05-23 10:31

玩咖夜店一夜情懷孕 男涉拍偷裸照遭起訴

2019-05-23 12:08

遊戲餐廳變身百家樂大賭場 檢警午夜出擊扣百萬賭資

2019-05-23 12:07

張花冠告陳明文性騷擾不起訴 檢：當事人撤告

2019-05-23 11:04

保二小隊長送大隊長對聯挨告 檢不起訴：主管需有雅量

2019-05-23 10:43

台東縣議員郭宗益涉賄 法院判他當選無效

2019-05-23 10:36

奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎以200萬元交保

2019-05-23 09:51

年薪225萬「不上班」遭炒 想討薪接連敗訴

2019-05-23 07:38

獨／調查局前鎮站集體上酒店 副主任記大過重懲

2019-05-23 07:00

媒體報導自殺將嚴格規範 最高罰百萬

2019-05-23 00:51

泛國巨集團兩併購案爆內線交易 檢調約談七人

2019-05-23 00:47

回收洗腎藥水桶 黑心業者裝洗劑出售

2019-05-23 00:42

政商名人死後21年爆家族糾紛 兒爭骨骸敗訴

2019-05-23 00:28

兒子開車遭追撞墜高架橋身亡 母求償2百多萬獲准

2019-05-22 22:41

奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎狼狽送北檢

2019-05-22 22:39

氣陸配來台只忙賺錢 誣告「假結婚」老夫免刑

2019-05-22 21:03

奇力新併美磊、國巨併君耀疑內線交易 檢調約談

2019-05-22 20:41

有案立破 彰化警方區域聯防連破3件跨轄重大刑案

2019-05-22 20:39

和進電子疑遭掏空上億 總經理收押禁見

2019-05-22 20:30

福懋老董過世21年 兒子爭爸爸骨灰對簿公堂

2019-05-22 19:46

恐怖情人！同居男友開槍殺她竟在法庭上談和解

2019-05-22 19:21

設計師瞞女友偷結婚 自稱「爛人」高院判賠40萬

2019-05-22 18:46

桌遊店老闆公認「人超好」 竟涉偷拍10多客人上廁所

2019-05-22 18:00

立委簡東明被控當選無效 二審大逆轉確定他當選有效

2019-05-22 17:22

背包客住宿小心！ 美髮師偷走同寢室旅人包包

2019-05-22 17:21

詐騙集團白天夜晚伎倆不同 台南檢警調銀行合作打擊

2019-05-22 17:19

瑞士凍結汪傳浦資產 法務部待裁定確定將請求返還

2019-05-22 17:09

沒證照還勾結書記官鑑價 法院告發事務所負責人獲緩刑

2019-05-22 16:59

被控偷拍鮪魚裸照 Nono快閃：靜待司法調查結果

2019-05-22 16:29

影／警助查抄盜版A片 AV女優錄影跨海感謝

2019-05-22 16:11

醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42

偽造眼科名醫的簽名欺騙哥哥 女房東張淑晶判刑3月定讞

2019-05-22 15:32

奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15

一審被判當選無效 苗栗縣議員謝文禓將上訴

2019-05-22 15:12

惱怒罵警察「荏懶」叼菸闖紅燈男辯：了不起的意思

2019-05-22 15:02

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」親赴警局說明

2019-05-22 14:56
看更多

熱門文章

房東為收租金替討債人開門 房客慘遭凌虐6小時跳窗摔死

2019-05-23 08:25

奇力新併美磊、國巨併君耀驚爆內部人內線交易

2019-05-22 15:15

獨／調查局前鎮站集體上酒店 副主任記大過重懲

2019-05-23 07:00

年薪225萬「不上班」遭炒 想討薪接連敗訴

2019-05-23 07:38

醫療洗腎藥水桶 回收改裝洗碗精、洗潔劑獲利百萬

2019-05-22 15:42

日商董事長偷吃人妻被抓猴 反悔不賠錢還稱被「脅迫」

2019-05-23 11:12

南北差異各不同！他曝南部人有這個「壞習慣」 網：跪求認識

2019-05-22 14:14

12歲表妹來家作客 表哥半夜硬上被判4年2月刑　

2019-05-23 09:38

她買2火車座位讓孩子躺著喝奶 阿伯批：只能用「坐」的

2019-05-23 10:44

小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了

2019-05-22 13:51

影／暖心畫面！兩人受困車底 眾人合力抬車

2019-05-22 15:31

屏東高樹火警兩兄弟不治 父親伸手救不回

2019-05-22 23:06

有案立破 彰化警方區域聯防連破3件跨轄重大刑案

2019-05-22 20:39

國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴

2019-05-22 14:02

女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪

2019-05-22 13:44

返台爽用健保 「女版黃安」：巴不得我死的人可以歇了

2019-05-22 13:41

台南幼兒園疑傳3歲童受虐 連生殖器都有傷讓媽心碎

2019-05-22 18:24

動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價

2019-05-22 13:05

屏東高樹今晚傳火警 2小兄弟宣告不治

2019-05-22 22:09

奇力新併美磊驚爆內線 董座蔡茂禎狼狽送北檢

2019-05-22 22:39

色師父連續示愛纏17天 女信徒拒當小三仍受害

2019-05-22 15:15

疑酒駕撞破一大洞 金門陶瓷廠柴燒窯地標被毀

2019-05-22 13:50

影／警助查抄盜版A片 AV女優錄影跨海感謝

2019-05-22 16:11

永和分屍命案幫兇翻供認罪 指孫武生是主謀

2019-05-22 19:56

屏東惡火／夢中驚醒衝出屋外 再回頭已救不回兩兄弟

2019-05-23 10:06

保二小隊長送大隊長對聯挨告 檢不起訴：主管需有雅量

2019-05-23 10:43

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

「假韓粉」臉書留言恐嚇？ 刑事局：極可能多來自大陸

2019-05-22 14:23

政商名人死後21年爆家族糾紛 兒爭骨骸敗訴

2019-05-23 00:28

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」親赴警局說明

2019-05-22 14:56

「覺得這邊很髒」國中生主動撿垃圾 網：學校快表揚

2019-05-22 19:02

兒子開車遭追撞墜高架橋身亡 母求償2百多萬獲准

2019-05-22 22:41

福懋老董過世21年 兒子爭爸爸骨灰對簿公堂

2019-05-22 19:46

北市護校3女遭偷拍內褲 變態技師竟稱「單身好久」

2019-05-22 16:30

被控偷拍鮪魚裸照 Nono快閃：靜待司法調查結果

2019-05-22 16:29

桌遊店老闆公認「人超好」 竟涉偷拍10多客人上廁所

2019-05-22 18:00

奇力新併美磊、國巨併君耀疑內線交易 檢調約談

2019-05-22 20:41

律師法修正 禁止民代兼打訴訟

2019-05-22 13:39

遭控賣油北韓的高雄商人 嗆殺官員是因這事

2019-05-22 17:42

台鐵桃園區間車撞男子亡 昏暗搜尋45分鐘才找到人

2019-05-22 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top