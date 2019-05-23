欠繳房租還告房東強制罪 房客耍賴：要再住2個月！

2019-05-23 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園吳姓男子為替老婆向邱姓女子收租金，去年9月12日多次聯繫未果，凌晨1點多報警到邱門外按電鈴、敲門，邱認為擾人清夢對吳提告強制罪嫌，但吳喊冤稱，邱硬要用押金抵扣租期違反契約，檢方認為，吳的行為和強制罪要件不符，且事發後邱也自稱要繼續再住2個月，予以吳不起訴。

邱女控訴，自己8月房租逾期未繳，吳男（41歲）多次催繳未果後，當天凌晨1點多連撥4通電話，凌晨2點又帶人到外面按門鈴，持續多達30分鐘，妨害他休憩睡眠權利、居住安寧自由。

吳辯稱，因邱欠繳房租，多次聯繫她都說要從押金扣抵，但租約已經明定不能這樣，經拒絕後邱仍堅持，後來經聯繫都找不到人，因為擔心危險才凌晨請員警陪同下到場查看，當下問警方說可以才按電鈴，不過內部都無人回應，後來邱報警他才離開。

檢方勘驗雙方LINE對話紀錄，發現吳凌晨1點多先傳訊要邱繳租金，對方回應要用押金抵，不要擾人清夢等語；另邱提供的錄影畫面中，有間歇性的長按門鈴聲，持續約2分多鐘，門外還有拍打聲音等，另吳打電話邱都未接。

檢方認為，吳前往按門鈴時間雖然並非妥適，當天在門外也無進一步對她出言打算對生命、身體及自由做侵害，與強制罪中對人施以攻擊威脅，因而致使心生恐怖心，藉此強致被害人作為或不作為的「強暴」、「脅迫」要件有別。